Солдаты в Донбассе сбили украинский беспилотник 17 февраля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 + Украина использовала БПЛА для корректировки артиллерийского огня Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Пост воздушного наблюдения в Донбассе сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «квадракоптер». Об этом сообщила Народная милиция ЛНР. Уточняется, что беспилотник использовался для корректировки артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Народная милиция ЛНР сбила украинский БПЛА, который использовался для корректировки огня артиллерии ВСУ», — передает слова ведомства ТАСС. По информации Народной милиции, беспилотник был замечен в районе населенного пункта Донецкий средствами радиоэлектронной борьбы. Сегодня утром представители Вооруженных сил Украины начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла ответный огонь по силам ВСУ. В Кремле заявили, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент, а также назвали ситуацию в Донбассе напряженной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Пост воздушного наблюдения в Донбассе сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «квадракоптер». Об этом сообщила Народная милиция ЛНР. Уточняется, что беспилотник использовался для корректировки артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Народная милиция ЛНР сбила украинский БПЛА, который использовался для корректировки огня артиллерии ВСУ», — передает слова ведомства ТАСС. По информации Народной милиции, беспилотник был замечен в районе населенного пункта Донецкий средствами радиоэлектронной борьбы. Сегодня утром представители Вооруженных сил Украины начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики открыла ответный огонь по силам ВСУ. В Кремле заявили, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент, а также назвали ситуацию в Донбассе напряженной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям