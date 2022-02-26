Минобороны РФ: националисты обстреляли Старобельск из «Градов»

В результате обстрела Старобельска погибли мирные жители, сообщили в Минобороны РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Украинские националисты обстреляли жилые кварталы города Старобельск из систем залпового огня «Град». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня „Град“ по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что в распоряжении разведки есть данные о готовящихся аналогичных провокациях в Краматорске и Славянске. В Минобороны подчеркнули, что российская армия не наносит удары по городам и населенным пунктам.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. Президент подчеркнул, что главная цель России — это демилитаризация и денацификация Украины. Армия Донецкой народной республики при поддержке армии РФ установила контроль над городом Мелитополь, пишет телеканал 360. Российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, сообщает «Национальная служба новостей».