В России выплата по больничному будет до 2572 рублей в день
В России подняли выплаты при рождении ребенка и по уходу за детьми до полутора лет. Также увеличили пособия по больничному.
- В России повысили единовременную выплату при рождении ребенка. Сумма с 1 марта составляет 20,4 тысяч рублей вместо 18,8 тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда»;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет подняли. Минимальная сумма увеличилась с 7082 тысяч рублей до 7677 рублей в месяц. Максимальный размер выплаты при стандартной беременности и родам будет 360,1 тысяч рублей (было 340,7 тысяч рублей) за 140 дней;
- Выплата по временной нетрудоспособности при стаже восемь лет и более теперь составляет 2572 рубля в день.
Ранее в России подняли пенсии бывшим военным и правоохранителям. Среди них есть ветераны МВД, ФСИН, Следственного комитета, а также МЧС. Выплаты подняли с 1 марта на 8,6%. Военным пенсионерам будут начислять не менее 33 тысяч рублей, сообщает сайт
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