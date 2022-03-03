Власти РФ увеличили выплаты семьям с детьми и заболевшим. Список

03 марта 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В России выплата по больничному будет до 2572 рублей в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России подняли выплаты при рождении ребенка и по уходу за детьми до полутора лет. Также увеличили пособия по больничному. В России повысили единовременную выплату при рождении ребенка. Сумма с 1 марта составляет 20,4 тысяч рублей вместо 18,8 тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда»;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет подняли. Минимальная сумма увеличилась с 7082 тысяч рублей до 7677 рублей в месяц. Максимальный размер выплаты при стандартной беременности и родам будет 360,1 тысяч рублей (было 340,7 тысяч рублей) за 140 дней;

Выплата по временной нетрудоспособности при стаже восемь лет и более теперь составляет 2572 рубля в день. Ранее в России подняли пенсии бывшим военным и правоохранителям. Среди них есть ветераны МВД, ФСИН, Следственного комитета, а также МЧС. Выплаты подняли с 1 марта на 8,6%. Военным пенсионерам будут начислять не менее 33 тысяч рублей, сообщает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России подняли выплаты при рождении ребенка и по уходу за детьми до полутора лет. Также увеличили пособия по больничному. Ранее в России подняли пенсии бывшим военным и правоохранителям. Среди них есть ветераны МВД, ФСИН, Следственного комитета, а также МЧС. Выплаты подняли с 1 марта на 8,6%. Военным пенсионерам будут начислять не менее 33 тысяч рублей, сообщает сайт MK.RU.