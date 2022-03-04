04 марта 2022

Глава «Победы» ушел с поста гендиректора авиакомпании

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, победа авиакомпания
Калмыков занимал пост гендиректора последние семь лет Фото:

Генеральный директор авиакомпании «Победы» Андрей Калмыков покидает свой пост. Об этом он сообщил в прощальном письме, который разослал коллективу авиакомпании.

«Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора „Победы“. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно», — говорится в письме Калмыкова (есть в распоряжении РБК). Также он добавил, что на данный момент компания абсолютно финансово устойчива и у нее нет никаких кредитных обязательства.

Также Калмыков заявил, что остается в России и займется развитие других проектов. О причинах его ухода «Победа» подробных комментариев не дает. «Это его личное решение», — говорит представитель компании.

Пост гендиректора «Победы» Андрей Калмыков занимал последние семь лет. Калмыков возглавил «Добролет» в 2014 году, который позже переименовали в «Победу». Произошло это после того, как компания попала под санкций из-за того, что совершала полеты в Крым.

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Генеральный директор авиакомпании «Победы» Андрей Калмыков покидает свой пост. Об этом он сообщил в прощальном письме, который разослал коллективу авиакомпании. «Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора „Победы“. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно», — говорится в письме Калмыкова (есть в распоряжении РБК). Также он добавил, что на данный момент компания абсолютно финансово устойчива и у нее нет никаких кредитных обязательства. Также Калмыков заявил, что остается в России и займется развитие других проектов. О причинах его ухода «Победа» подробных комментариев не дает. «Это его личное решение», — говорит представитель компании. Пост гендиректора «Победы» Андрей Калмыков занимал последние семь лет. Калмыков возглавил «Добролет» в 2014 году, который позже переименовали в «Победу». Произошло это после того, как компания попала под санкций из-за того, что совершала полеты в Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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