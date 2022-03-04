Глава «Победы» ушел с поста гендиректора авиакомпании

04 марта 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Калмыков занимал пост гендиректора последние семь лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральный директор авиакомпании «Победы» Андрей Калмыков покидает свой пост. Об этом он сообщил в прощальном письме, который разослал коллективу авиакомпании. «Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора „Победы“. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно», — говорится в письме Калмыкова (есть в распоряжении РБК). Также он добавил, что на данный момент компания абсолютно финансово устойчива и у нее нет никаких кредитных обязательства. Также Калмыков заявил, что остается в России и займется развитие других проектов. О причинах его ухода «Победа» подробных комментариев не дает. «Это его личное решение», — говорит представитель компании. Пост гендиректора «Победы» Андрей Калмыков занимал последние семь лет. Калмыков возглавил «Добролет» в 2014 году, который позже переименовали в «Победу». Произошло это после того, как компания попала под санкций из-за того, что совершала полеты в Крым. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральный директор авиакомпании «Победы» Андрей Калмыков покидает свой пост. Об этом он сообщил в прощальном письме, который разослал коллективу авиакомпании. «Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора „Победы“. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно», — говорится в письме Калмыкова (есть в распоряжении РБК). Также он добавил, что на данный момент компания абсолютно финансово устойчива и у нее нет никаких кредитных обязательства. Также Калмыков заявил, что остается в России и займется развитие других проектов. О причинах его ухода «Победа» подробных комментариев не дает. «Это его личное решение», — говорит представитель компании. Пост гендиректора «Победы» Андрей Калмыков занимал последние семь лет. Калмыков возглавил «Добролет» в 2014 году, который позже переименовали в «Победу». Произошло это после того, как компания попала под санкций из-за того, что совершала полеты в Крым.