Российские военные ведут бои с националистами в центре Мариуполя

18 марта 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Российские военные ведут бои в против националистов в центре Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска совместно с военными ДНР ведут бои с украинскими националистами ведут бои в центре Мариуполя. Они сжимают кольцо окружения, сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. «В настоящее время в Мариуполе бойцы ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», — передает Минобороны РФ. Также российские войска совместно с военными ЛНР освободили более 90% территории республики. Как сообщили Минобороны во время брифинга, в настоящее время в ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. Помимо этого оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией был поражен 81 военный объект Украины. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, а за ночь было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». За сутки российскими войсками были взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Российская армия продвинулась на 16 километров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. До этого силы ДНР заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские войска совместно с военными ДНР ведут бои с украинскими националистами ведут бои в центре Мариуполя. Они сжимают кольцо окружения, сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. «В настоящее время в Мариуполе бойцы ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», — передает Минобороны РФ. Также российские войска совместно с военными ЛНР освободили более 90% территории республики. Как сообщили Минобороны во время брифинга, в настоящее время в ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. Помимо этого оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией был поражен 81 военный объект Украины. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, а за ночь было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». За сутки российскими войсками были взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Российская армия продвинулась на 16 километров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. До этого силы ДНР заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных.