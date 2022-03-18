Российские военные ведут бои с националистами в центре Мариуполя

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Российские военные ведут бои в против националистов в центре Мариуполя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска совместно с военными ДНР ведут бои с украинскими националистами ведут бои в центре Мариуполя. Они сжимают кольцо окружения, сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.

«В настоящее время в Мариуполе бойцы ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», — передает Минобороны РФ. Также российские войска совместно с военными ЛНР освободили более 90% территории республики. Как сообщили Минобороны во время брифинга, в настоящее время в ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное.

Помимо этого оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией был поражен 81 военный объект Украины. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, а за ночь было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

За сутки российскими войсками были взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Российская армия продвинулась на 16 километров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. До этого силы ДНР заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных.

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Российские войска совместно с военными ДНР ведут бои с украинскими националистами ведут бои в центре Мариуполя. Они сжимают кольцо окружения, сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. «В настоящее время в Мариуполе бойцы ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», — передает Минобороны РФ. Также российские войска совместно с военными ЛНР освободили более 90% территории республики. Как сообщили Минобороны во время брифинга, в настоящее время в ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. Помимо этого оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией был поражен 81 военный объект Украины. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники, а за ночь было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». За сутки российскими войсками были взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Российская армия продвинулась на 16 километров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов национального батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) Николай Кравченко с позывным Крук. До этого силы ДНР заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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