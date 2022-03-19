Володин потребовал от НАТО прекратить поставки оружия Украине

Володин возложил ответственность за происходящее на Украины на Вашингтон и Брюссель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО и США должны прекратить поставки оружия на Украину, так же как и отправку туда наемников. Такая «помощь» оборачивается прежде всего против мирного населения страны, заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин.

«Украинские националисты используют гражданское население как живой щит, прикрываются женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наемники … вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства», — написал Володин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что Байден и его коллеги по НАТО, призывая Россию к миру, должны в первую очередь «начать с себя», поскольку «по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины». «Все, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя», — пишет Володин. Он призывает страны Запада и США направлять деньги не на поставки оружия, а на гуманитарную помощь населению.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в «боевых действиях на Украине» и вводить там бесполетную зону, как того просил Владимир Зеленский. Ллойд объяснил такое решение тем, что «никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией». Однако в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент Джо Байден выразил готовность передать Украине в качестве военной помощи миллиард долларов. В Пентагоне также сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам