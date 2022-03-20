В Свердловской области начали досрочно сдавать ЕГЭ

Свердловские школьники начали сдавать ЕГЭ по трем предметам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области. Первые учащиеся написали единый экзамен по химии, географии и литературе, сообщили в региональном департаменте информполитики. Результаты станут известны 6 апреля.

«В этом году для сдачи ЕГЭ в досрочный период [в регионе] заявились 438 человек. В основном это выпускники прошлых лет — студенты среднего профессионального образования. Из числа нынешних школьников — те, кто не сможет принять участие в ЕГЭ летом из-за соревнований или других мероприятий. Организация досрочного экзамена точно такая же, как и в основной период», — прокомментировал министр образования области Юрий Биктуганов.

В сравнении с прошлым годом значительно изменилась структура экзамена. Общее количество вопросов стало меньше, при этом увеличилось число практических вопросов. Кроме того, из-за пандемии коронавируса ЕГЭ проводится с соблюдением определенных правил: участники рассажены друг от друга, обязательны маски и замер температуры.

Основной период ЕГЭ в 2022 году стартует 26 мая и завершится 2 июля. По данным региональных властей, в Свердловской области единый госэкзамен напишут более 19 тысяч человек. Родители школьников высказывали опасения, что режим самоизоляции и дистанционное обучение скажутся на подготовке детей к сдаче.

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