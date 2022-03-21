21 марта 2022

Пермские ветераны позаботятся о российских бойцах на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург
В рамках акции «Zабота Vетеранов» ветераны будут помогать военнослужащим и их семьям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермская региональная организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов организует специальную акцию поддержки спецоперации на Украине «Zабота Vетеранов». Об этом на заседании краевого оргкомитета «Победа» 22 марта заявила председатель организации Надежда Максютенко. Трансляция мероприятия проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Вы знаете, что у нас проводится специальная операция в ДНР и ЛНР. И наши ветераны мне все время звонили и говорили: „Что же мы нигде не участвуем, почему нас не видно, почему мы сегодня позицию свою не говорим?“. Мы провели небольшой штурм, и у нас получилась знаменательная акция „Zабота Vетеранов“», — рассказала Надежда Максютенко.

Акция будет состоять из семи направлений. Это «Бабушки милосердия» (забота о земляках, вернувшихся с увечьями, ранениями и психологическими травмами), «Тепло родного дома» (отправка посылок с теплыми вещами военным), «Забота о семье солдата» (поддержка семей близких военных, которые участвуют в спецоперации), «Мы родились в СССР» (установление связей с ветеранами в ДНР и ЛНР), «Нет одиноких у края» (помощь ветеранам в трудных жизненных условиях), «Единый край» (предложения для укрепления единства общества и власти), «Ждем возвращения с победой» (письма пермским военнослужащим, участвующим в спецоперации).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация республики. Спецоперация направлена на прекращение геноцида русских людей на Донбассе, которых на протяжении восьми лет подвергали обстрелам и карательным операциям.

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Пермская региональная организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов организует специальную акцию поддержки спецоперации на Украине «Zабота Vетеранов». Об этом на заседании краевого оргкомитета «Победа» 22 марта заявила председатель организации Надежда Максютенко. Трансляция мероприятия проходила в youtube-канале «Пермский край». «Вы знаете, что у нас проводится специальная операция в ДНР и ЛНР. И наши ветераны мне все время звонили и говорили: „Что же мы нигде не участвуем, почему нас не видно, почему мы сегодня позицию свою не говорим?“. Мы провели небольшой штурм, и у нас получилась знаменательная акция „Zабота Vетеранов“», — рассказала Надежда Максютенко. Акция будет состоять из семи направлений. Это «Бабушки милосердия» (забота о земляках, вернувшихся с увечьями, ранениями и психологическими травмами), «Тепло родного дома» (отправка посылок с теплыми вещами военным), «Забота о семье солдата» (поддержка семей близких военных, которые участвуют в спецоперации), «Мы родились в СССР» (установление связей с ветеранами в ДНР и ЛНР), «Нет одиноких у края» (помощь ветеранам в трудных жизненных условиях), «Единый край» (предложения для укрепления единства общества и власти), «Ждем возвращения с победой» (письма пермским военнослужащим, участвующим в спецоперации). Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация республики. Спецоперация направлена на прекращение геноцида русских людей на Донбассе, которых на протяжении восьми лет подвергали обстрелам и карательным операциям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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