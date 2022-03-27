Украина поддержала претензии Польши на Калининград

Принадлежность Калининграда ранее оспаривал польский генерал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Территориальные претензии Польши на Калининградскую область РФ помешают проведению Москвой спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло», — заявил Данилов в эфире украинского телеканала 1+1.

Ранее территориальные претензии на Калининградскую область выдвинул командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак. По его мнению, Калининград является польской землей. Ему ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она лаконично заметила, что Скшипчак «как поднимет вопрос о принадлежности Калининграда, так его и опустит». В администрации Калининграда порекомендовали польскому генералу изучить историю и понять, что город никогда не принадлежал Польше.

Спецоперацию по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритеты российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения ВСУ высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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