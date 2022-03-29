29 марта 2022

РФ потребовала объяснить использование националистами машины ООН

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
В России требует объяснение использования националистами автомобилей ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия требует объяснений случая использования украинскими националистами автомобиля ООН с дипломатическим номером в боевых действиях. Об этом заявил в ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины. Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе. <…> Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — заявили Небензя, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Небензя отметил, что России известны случаи использования радикалами автомобилей ОБСЕ. По словам дипломата, коллеги в Вене также осведомлены об этом. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул постпред РФ.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.

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Россия требует объяснений случая использования украинскими националистами автомобиля ООН с дипломатическим номером в боевых действиях. Об этом заявил в ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины. Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе. <…> Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — заявили Небензя, передает РИА «Новости». Помимо этого, Небензя отметил, что России известны случаи использования радикалами автомобилей ОБСЕ. По словам дипломата, коллеги в Вене также осведомлены об этом. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул постпред РФ. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.
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