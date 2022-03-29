РФ потребовала объяснить использование националистами машины ООН

30 марта 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

В России требует объяснение использования националистами автомобилей ООН Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия требует объяснений случая использования украинскими националистами автомобиля ООН с дипломатическим номером в боевых действиях. Об этом заявил в ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины. Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе. <…> Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — заявили Небензя, передает РИА «Новости». Помимо этого, Небензя отметил, что России известны случаи использования радикалами автомобилей ОБСЕ. По словам дипломата, коллеги в Вене также осведомлены об этом. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул постпред РФ. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия требует объяснений случая использования украинскими националистами автомобиля ООН с дипломатическим номером в боевых действиях. Об этом заявил в ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины. Хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе. <…> Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — заявили Небензя, передает РИА «Новости». Помимо этого, Небензя отметил, что России известны случаи использования радикалами автомобилей ОБСЕ. По словам дипломата, коллеги в Вене также осведомлены об этом. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул постпред РФ. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По итогам последнего раунда переговоров Мединский сообщил, что Россия сделала два шага навстречу Украине по вопросу деэскалации. Украина в свою очередь заявила о готовности принять нейтральный статус и отказаться от ядерного потенциала.