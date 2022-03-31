Курганский таксист обвинил в нападении сотрудницу главка МВД

31 марта 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Таксист из Далматово получил бутылкой по голове за замечание, сделанное пассажирке Фото: Анна Майорова © URA.RU Таксист из Далматово (Курганская область) попал в больницу с травмой головы после конфликта с пассажиркой, представившейся сотрудницей ГУ МВД по Свердловской области. Пострадавшему предложили 15 тысяч рублей, а потом припугнули обвинениями в домогательствах, рассказала URA.RU супруга таксиста. «Инцидент произошел 27 марта около часа ночи. Муж приехал на вызов в кафе „У братьев“ в пригороде Далматово. Вышли три человека — две женщины и мужчина. По дороге произошел конфликт. У одной из женщин было пиво в руках, муж попросил ее убрать пиво и пристегнуть ремень безопасности. Женщина начала ему дерзить. Тогда он отказался везти пассажиров. Женщина вышла из машины, сильно хлопнула дверью и пнула машину ногой. Муж вышел посмотреть, нет ли вмятины. В это время она набросилась на него, пнула его ногой, а потом ударила бутылкой по голове, потекла кровь», — рассказала URA.RU супруга пострадавшего. По словам таксиста, агрессивная пассажирка кричала, что работает в свердловском главке (бухгалтером), сыпала угрозами. Выяснилось, что второй пассажир — ее брат, полицейский из Шадринска. С раной головы таксист хотел покинуть место конфликта, но через несколько метров съехал в кювет. Очевидцы вызвали скорую, таксиста госпитализировали. Позже жене пострадавшего начали поступать звонки от пассажирки и ее супруга, который заявил, что он «при погонах». «Сначала они предложили компенсацию в 15 тысяч рублей, а получив отказ (не сошлись в сумме), припугнули обвинениями в домогательствах. Муж спокойный человек и не мог спровоцировать конфликт. Ранее перенес инсульт. Теперь инцидент хотят замять», — рассказала собеседница. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU ответили, что полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в Далматово в ночь на 27 марта. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудник полиции, находившийся на выходном и оказавшийся очевидцем произошедшего, еще до приезда медиков оказывал первую помощь водителю такси, а затем помог транспортировать его в больницу», — отметили в ведомстве. URA.RU также направило запрос в ГУ УМВД по Свердловской области. Контакта второй стороны конфликта в распоряжении редакции нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Таксист из Далматово (Курганская область) попал в больницу с травмой головы после конфликта с пассажиркой, представившейся сотрудницей ГУ МВД по Свердловской области. Пострадавшему предложили 15 тысяч рублей, а потом припугнули обвинениями в домогательствах, рассказала URA.RU супруга таксиста. «Инцидент произошел 27 марта около часа ночи. Муж приехал на вызов в кафе „У братьев“ в пригороде Далматово. Вышли три человека — две женщины и мужчина. По дороге произошел конфликт. У одной из женщин было пиво в руках, муж попросил ее убрать пиво и пристегнуть ремень безопасности. Женщина начала ему дерзить. Тогда он отказался везти пассажиров. Женщина вышла из машины, сильно хлопнула дверью и пнула машину ногой. Муж вышел посмотреть, нет ли вмятины. В это время она набросилась на него, пнула его ногой, а потом ударила бутылкой по голове, потекла кровь», — рассказала URA.RU супруга пострадавшего. По словам таксиста, агрессивная пассажирка кричала, что работает в свердловском главке (бухгалтером), сыпала угрозами. Выяснилось, что второй пассажир — ее брат, полицейский из Шадринска. С раной головы таксист хотел покинуть место конфликта, но через несколько метров съехал в кювет. Очевидцы вызвали скорую, таксиста госпитализировали. Позже жене пострадавшего начали поступать звонки от пассажирки и ее супруга, который заявил, что он «при погонах». «Сначала они предложили компенсацию в 15 тысяч рублей, а получив отказ (не сошлись в сумме), припугнули обвинениями в домогательствах. Муж спокойный человек и не мог спровоцировать конфликт. Ранее перенес инсульт. Теперь инцидент хотят замять», — рассказала собеседница. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU ответили, что полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в Далматово в ночь на 27 марта. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудник полиции, находившийся на выходном и оказавшийся очевидцем произошедшего, еще до приезда медиков оказывал первую помощь водителю такси, а затем помог транспортировать его в больницу», — отметили в ведомстве. URA.RU также направило запрос в ГУ УМВД по Свердловской области. Контакта второй стороны конфликта в распоряжении редакции нет.