Times: Британия не желает создания мирного договора Украины и РФ

01 апреля 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Лондон не желает, чтобы Киев соглашался на условия РФ, заявил источник в правительстве Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Великобритании выступают против того, чтобы Украина пошла на значительные уступки в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает британская газета The Times. «Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] согласился [на условия России]», — рассказал изданию источник в правительстве Британии. По его словам, Лондон не желает, чтобы Киеву пришлось значительно уступать Москве по вопросам территории и санкциям. В статье говорится, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы союзники усилили санкции против России до тех пор, пока ВС РФ не покинут Украины, включая территорию Крыма. «Мы думаем, что Украина должна занять как можно более сильную военную позицию, прежде чем переговоры [с РФ] могут состояться», — добавил источник издания. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев согласился на отказ от вступления в НАТО. Однако Россия не может согласиться на уступки по Крыму и Донбассу, добавил он. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Великобритании выступают против того, чтобы Украина пошла на значительные уступки в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает британская газета The Times. «Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] согласился [на условия России]», — рассказал изданию источник в правительстве Британии. По его словам, Лондон не желает, чтобы Киеву пришлось значительно уступать Москве по вопросам территории и санкциям. В статье говорится, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы союзники усилили санкции против России до тех пор, пока ВС РФ не покинут Украины, включая территорию Крыма. «Мы думаем, что Украина должна занять как можно более сильную военную позицию, прежде чем переговоры [с РФ] могут состояться», — добавил источник издания. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев согласился на отказ от вступления в НАТО. Однако Россия не может согласиться на уступки по Крыму и Донбассу, добавил он.