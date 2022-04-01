Росгвардия открыла спецкласс в школе Нижнего Тагила

Пятиклассники общеобразовательной школы №56 в Нижнем Тагиле станут росгвардейцами. В школе откроют профильный кадетский класс. Шефство над детьми возьмут сотрудники ОМОН «Рассвет» и военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
«Начиная с 5 класса ребята будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку, встречаться с ветеранами боевых действий и действующими росгвардейцами. Помимо этого, школьники смогут принимать участие во всероссийских, региональных проектах и акциях ведомства», — сказано в сообщении.
Открытие кадетского класса войск национальной гвардии приурочено к 290-летию российского кадетства и 300-летию Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением Росгвардии региона и школой. Ранее URA.RU писало, что на церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН.
Пятиклассники общеобразовательной школы №56 в Нижнем Тагиле станут росгвардейцами. В школе откроют профильный кадетский класс. Шефство над детьми возьмут сотрудники ОМОН «Рассвет» и военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Начиная с 5 класса ребята будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку, встречаться с ветеранами боевых действий и действующими росгвардейцами. Помимо этого, школьники смогут принимать участие во всероссийских, региональных проектах и акциях ведомства», — сказано в сообщении. Открытие кадетского класса войск национальной гвардии приурочено к 290-летию российского кадетства и 300-летию Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением Росгвардии региона и школой. Ранее URA.RU писало, что на церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН.