Росгвардия открыла спецкласс в школе Нижнего Тагила

01 апреля 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Начиная с 5 класса школьники будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку Фото: Анна Майорова © URA.RU Пятиклассники общеобразовательной школы №56 в Нижнем Тагиле станут росгвардейцами. В школе откроют профильный кадетский класс. Шефство над детьми возьмут сотрудники ОМОН «Рассвет» и военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Начиная с 5 класса ребята будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку, встречаться с ветеранами боевых действий и действующими росгвардейцами. Помимо этого, школьники смогут принимать участие во всероссийских, региональных проектах и акциях ведомства», — сказано в сообщении. Открытие кадетского класса войск национальной гвардии приурочено к 290-летию российского кадетства и 300-летию Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением Росгвардии региона и школой. Ранее URA.RU писало, что на церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пятиклассники общеобразовательной школы №56 в Нижнем Тагиле станут росгвардейцами. В школе откроют профильный кадетский класс. Шефство над детьми возьмут сотрудники ОМОН «Рассвет» и военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Начиная с 5 класса ребята будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку, встречаться с ветеранами боевых действий и действующими росгвардейцами. Помимо этого, школьники смогут принимать участие во всероссийских, региональных проектах и акциях ведомства», — сказано в сообщении. Открытие кадетского класса войск национальной гвардии приурочено к 290-летию российского кадетства и 300-летию Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением Росгвардии региона и школой. Ранее URA.RU писало, что на церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН.