Росгвардия открыла спецкласс в школе Нижнего Тагила

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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, кадеты, военная форма
Начиная с 5 класса школьники будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку Фото:

Пятиклассники общеобразовательной школы №56 в Нижнем Тагиле станут росгвардейцами. В школе откроют профильный кадетский класс. Шефство над детьми возьмут сотрудники ОМОН «Рассвет» и военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

«Начиная с 5 класса ребята будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку, встречаться с ветеранами боевых действий и действующими росгвардейцами. Помимо этого, школьники смогут принимать участие во всероссийских, региональных проектах и акциях ведомства», — сказано в сообщении.

Открытие кадетского класса войск национальной гвардии приурочено к 290-летию российского кадетства и 300-летию Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением Росгвардии региона и школой. Ранее URA.RU писало, что на церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН.

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Пятиклассники общеобразовательной школы №56 в Нижнем Тагиле станут росгвардейцами. В школе откроют профильный кадетский класс. Шефство над детьми возьмут сотрудники ОМОН «Рассвет» и военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Урал». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Начиная с 5 класса ребята будут изучать основы военного дела, совершенствовать физическую и огневую подготовку, встречаться с ветеранами боевых действий и действующими росгвардейцами. Помимо этого, школьники смогут принимать участие во всероссийских, региональных проектах и акциях ведомства», — сказано в сообщении. Открытие кадетского класса войск национальной гвардии приурочено к 290-летию российского кадетства и 300-летию Нижнего Тагила. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между управлением Росгвардии региона и школой. Ранее URA.RU писало, что на церемонии посвящения в кадеты в Златоусте младшим школьникам показали приемы разгона массовых акций протеста в исполнении спецназа ФСИН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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