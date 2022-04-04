04 апреля 2022

Свердловчанин погиб в московском цирке перед представлением

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пришел в цирк вместе с сыном Фото:

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского погиб 68-летний мужчина из Свердловской области. Он почувствовал недомогание в фойе, спасти мужчину не удалось. Инцидент произошел 3 апреля около часа дня.

«68-летний мужчина, уроженец Свердловской области, постоянно проживавший в Москве, пришел на представление с взрослым сыном. Неожиданно в фойе мужчине стало плохо, он потерял сознание. Спасти зрителя не удалось. Известно, что ранее он перенес инсульт», — передает «МК».

Ранее сообщалось, что в Москве на смотрителя цирка напал медведь. От полученных травм мужчина умер в реанимации.

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В Большом московском цирке на проспекте Вернадского погиб 68-летний мужчина из Свердловской области. Он почувствовал недомогание в фойе, спасти мужчину не удалось. Инцидент произошел 3 апреля около часа дня. «68-летний мужчина, уроженец Свердловской области, постоянно проживавший в Москве, пришел на представление с взрослым сыном. Неожиданно в фойе мужчине стало плохо, он потерял сознание. Спасти зрителя не удалось. Известно, что ранее он перенес инсульт», — передает «МК». Ранее сообщалось, что в Москве на смотрителя цирка напал медведь. От полученных травм мужчина умер в реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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