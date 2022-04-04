Свердловчанин погиб в московском цирке перед представлением

Мужчина пришел в цирк вместе с сыном Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского погиб 68-летний мужчина из Свердловской области. Он почувствовал недомогание в фойе, спасти мужчину не удалось. Инцидент произошел 3 апреля около часа дня.

«68-летний мужчина, уроженец Свердловской области, постоянно проживавший в Москве, пришел на представление с взрослым сыном. Неожиданно в фойе мужчине стало плохо, он потерял сознание. Спасти зрителя не удалось. Известно, что ранее он перенес инсульт», — передает «МК».

Ранее сообщалось, что в Москве на смотрителя цирка напал медведь. От полученных травм мужчина умер в реанимации.