04 апреля 2022

Оксана Федорова выступит на Кубке челябинского губернатора

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Анны Чиповской, Петра Налича и Оксаны Федоровой. Москва, федорова оксана
«Мисс Вселенная — 2002» выступит в паре с чемпионом Европы Олегом Харламовым Фото:

«Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова выступит на Кубке губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Она станцует в паре с чемпионом Европы Олегом Харламовым.

«Оксана Федорова недавно начала заниматься танцевальным спортом под руководством Геннадия Гунько, известного в России специалиста. Он мне позвонил и сообщил, что у них есть желание и интерес выступить на Кубке губернатора», — сообщила «Первому областному» участница оргкомитета соревнований Вероника Бутузова.

Кубок губернатора по танцам пройдет 9 и 10 апреля во дворце спорта «Юность». Участие в соревнованиях примут порядка 1 тысячи спортсменов из 20 регионов страны. Будет разыграно 60 комплектов наград. На соревнованиях выступят именитые танцоры, в частности, бронзовые призеры чемпионата России Иван Варфоломеев и Яна Мошарова.

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«Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова выступит на Кубке губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Она станцует в паре с чемпионом Европы Олегом Харламовым. «Оксана Федорова недавно начала заниматься танцевальным спортом под руководством Геннадия Гунько, известного в России специалиста. Он мне позвонил и сообщил, что у них есть желание и интерес выступить на Кубке губернатора», — сообщила «Первому областному» участница оргкомитета соревнований Вероника Бутузова. Кубок губернатора по танцам пройдет 9 и 10 апреля во дворце спорта «Юность». Участие в соревнованиях примут порядка 1 тысячи спортсменов из 20 регионов страны. Будет разыграно 60 комплектов наград. На соревнованиях выступят именитые танцоры, в частности, бронзовые призеры чемпионата России Иван Варфоломеев и Яна Мошарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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