Оксана Федорова выступит на Кубке челябинского губернатора

05 апреля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

«Мисс Вселенная — 2002» выступит в паре с чемпионом Европы Олегом Харламовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова выступит на Кубке губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Она станцует в паре с чемпионом Европы Олегом Харламовым. «Оксана Федорова недавно начала заниматься танцевальным спортом под руководством Геннадия Гунько, известного в России специалиста. Он мне позвонил и сообщил, что у них есть желание и интерес выступить на Кубке губернатора», — сообщила «Первому областному» участница оргкомитета соревнований Вероника Бутузова. Кубок губернатора по танцам пройдет 9 и 10 апреля во дворце спорта «Юность». Участие в соревнованиях примут порядка 1 тысячи спортсменов из 20 регионов страны. Будет разыграно 60 комплектов наград. На соревнованиях выступят именитые танцоры, в частности, бронзовые призеры чемпионата России Иван Варфоломеев и Яна Мошарова. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова выступит на Кубке губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Она станцует в паре с чемпионом Европы Олегом Харламовым. «Оксана Федорова недавно начала заниматься танцевальным спортом под руководством Геннадия Гунько, известного в России специалиста. Он мне позвонил и сообщил, что у них есть желание и интерес выступить на Кубке губернатора», — сообщила «Первому областному» участница оргкомитета соревнований Вероника Бутузова. Кубок губернатора по танцам пройдет 9 и 10 апреля во дворце спорта «Юность». Участие в соревнованиях примут порядка 1 тысячи спортсменов из 20 регионов страны. Будет разыграно 60 комплектов наград. На соревнованиях выступят именитые танцоры, в частности, бронзовые призеры чемпионата России Иван Варфоломеев и Яна Мошарова.