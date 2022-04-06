Владелец «Высоцкого» рассказал, когда откроет бассейн на крыше

Сейчас на крыше ведут отделочные работы Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Бассейн на крыше бизнес-центра «Высоцкий» начнет работать 1 июня. Об этом URA.RU сообщил владелец небоскреба Андрей Гавриловский.

«Плитка выложена, все инженерные сети проведены. Сейчас ведем отделку. Откроемся к 1 июня», — рассказал застройщик.

Бассейн будет работать круглый год. Для этого зимой вода в нем будет нагреваться до 44 градусов. На крыше также откроют мини-бар, вокруг бассейна поставят лежаки. Этот проект анонсировали еще в начале 2018 году. В том же году началось строительство.