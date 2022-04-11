Помещение бывшего ресторана полностью укомплектовано мебелью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помещение закрывшегося в марте ресторана «Кавказская пленница» в Челябинске начали сдавать в аренду за полмиллиона рублей. Объявление об аренде опубликовали на сайте «Авито».

«Предлагается в долгосрочную аренду нежилое помещение общей площадью 890 квадратных метров, расположенное в центре города по улице Сони Кривой, 83. Помещение находится в зоне высокого пешеходного и автомобильного трафика. Стоимость аренды за месяц составляет 550 тысяч рублей», — говорится в тексте объявления.

Продавец пишет, что помещение бывшей «Кавказской пленницы» полностью укомплектовано мебелью и техникой. Подойдет для ресторана, кафе, ночного клуба, общепита, а также под направления бизнеса.

О закрытии ресторана «Кавказская пленница» стало известно в конце марта 2022 года. Причины закрытия не раскрываются. Раньше помещение ресторана использовали бистро «ПодзЕМка» с гриль-баром «Камин», танцевальный клуб «Пьяный страус» и ресторан восточной кухни Madison.

Помещение ресторана «Кавказская пленница» сдают в аренду за 550 тысяч рублей в месяц Скрин: сайт «Авито»