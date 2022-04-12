Школьники из Екатеринбурга запустили ракету. Фото

12 апреля 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Ученики школы №24 соорудили из листов бумаги ракету Фото: Анна Майорова © URA.RU В честь Дня космонавтики состоялась традиционная городская акция «12 апреля — 12 часов — 12 залпов». Школьники из Екатеринбурга изготовили и запустили ракету. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. «Дети создавали рисунки, изготавливали школьные стенгазеты. Также ученики активно принимали участие в интерактивных классных часах, снимали видео и создавали макеты, посвященные памятной дате. А в школе №24 изготовили и запустили ракету», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стартовал «Урок цифры», на котором школьники разрабатывают прикладные программные продукты. Методические рекомендации к занятиям подготовили ведущие эксперты компании 1С. Урок состоит из видеолекции с объяснениями. Учащиеся с первого по одиннадцатый класс узнают, как качественно и быстро разрабатывать прикладные программные продукты. Фото: департамент образования Екатеринбурга Фото: департамент образования Екатеринбурга Фото: департамент образования Екатеринбурга Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В честь Дня космонавтики состоялась традиционная городская акция «12 апреля — 12 часов — 12 залпов». Школьники из Екатеринбурга изготовили и запустили ракету. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. «Дети создавали рисунки, изготавливали школьные стенгазеты. Также ученики активно принимали участие в интерактивных классных часах, снимали видео и создавали макеты, посвященные памятной дате. А в школе №24 изготовили и запустили ракету», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стартовал «Урок цифры», на котором школьники разрабатывают прикладные программные продукты. Методические рекомендации к занятиям подготовили ведущие эксперты компании 1С. Урок состоит из видеолекции с объяснениями. Учащиеся с первого по одиннадцатый класс узнают, как качественно и быстро разрабатывать прикладные программные продукты.