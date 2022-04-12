Школьники из Екатеринбурга запустили ракету. Фото

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Ежегодная городская акция
Ученики школы №24 соорудили из листов бумаги ракету Фото:

В честь Дня космонавтики состоялась традиционная городская акция «12 апреля — 12 часов — 12 залпов». Школьники из Екатеринбурга изготовили и запустили ракету. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

«Дети создавали рисунки, изготавливали школьные стенгазеты. Также ученики активно принимали участие в интерактивных классных часах, снимали видео и создавали макеты, посвященные памятной дате. А в школе №24 изготовили и запустили ракету», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стартовал «Урок цифры», на котором школьники разрабатывают прикладные программные продукты. Методические рекомендации к занятиям подготовили ведущие эксперты компании 1С. Урок состоит из видеолекции с объяснениями. Учащиеся с первого по одиннадцатый класс узнают, как качественно и быстро разрабатывать прикладные программные продукты.

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В честь Дня космонавтики состоялась традиционная городская акция «12 апреля — 12 часов — 12 залпов». Школьники из Екатеринбурга изготовили и запустили ракету. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Екатеринбурга. «Дети создавали рисунки, изготавливали школьные стенгазеты. Также ученики активно принимали участие в интерактивных классных часах, снимали видео и создавали макеты, посвященные памятной дате. А в школе №24 изготовили и запустили ракету», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стартовал «Урок цифры», на котором школьники разрабатывают прикладные программные продукты. Методические рекомендации к занятиям подготовили ведущие эксперты компании 1С. Урок состоит из видеолекции с объяснениями. Учащиеся с первого по одиннадцатый класс узнают, как качественно и быстро разрабатывать прикладные программные продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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