Все поставщики Фонда Путина сохранили цены на детские лекарства

15 апреля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Поставщики фонда «Круг добра» сохранили цены на дорогостоящие детские лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В условиях санкций около 99% зарубежных поставщиков фонда «Круг добра», созданного по инициативе президента России Владимира Путина, сохранили цены на лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. По некоторым препаратам удалось добиться снижения цены. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко. «99%, почти все поставщики наши сохранили условия, перезаключили договоры с сохранением цены. По некоторым даже лекарственным препаратам, по тем, по которым была зафиксирована цена в валюте, за счет снижения курса валют в последнее время цена даже снизилась», — рассказал Ткаченко. Эту информацию подтвердил и один из поставщиков фонда — директор по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья компании «АстраЗенека» Виталий Дембровский. «Компания сегодня подтверждает непрерывность всех своих поставок <…> Кроме того, мы сегодня не повышаем цену, несмотря на волатильность курса, экономическую ситуацию», — заверил он. По словам Ткаченко, основным условием для заключения контракта с поставщиками является самая низкая в мире цена. Он отметил, что в результате ряда переговоров по итогам прошлого года в среднем цены на препараты удалось снизить на 23%, а по некоторым — до 60%. По итогам 2021 года фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящими лекарственными препаратами более двух тысяч детей. Сегодня подопечных уже более трех тысяч. В начале 2022 года В Минздраве РФ изменили правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, закупками которых занимается фонд «Круг добра». Согласно внесенным поправкам, фонду позволили закупать препараты до их ввода в гражданский оборот в РФ. В частности, изменения помогли организации приобрести самое дороге в мире лекарство «Золенгсма», предназначенное для лечения спинальной мышечной атрофии. Фонд закупил этот препарат для 22 детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В условиях санкций около 99% зарубежных поставщиков фонда «Круг добра», созданного по инициативе президента России Владимира Путина, сохранили цены на лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. По некоторым препаратам удалось добиться снижения цены. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко. «99%, почти все поставщики наши сохранили условия, перезаключили договоры с сохранением цены. По некоторым даже лекарственным препаратам, по тем, по которым была зафиксирована цена в валюте, за счет снижения курса валют в последнее время цена даже снизилась», — рассказал Ткаченко. Эту информацию подтвердил и один из поставщиков фонда — директор по корпоративным вопросам в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья компании «АстраЗенека» Виталий Дембровский. «Компания сегодня подтверждает непрерывность всех своих поставок <…> Кроме того, мы сегодня не повышаем цену, несмотря на волатильность курса, экономическую ситуацию», — заверил он. По словам Ткаченко, основным условием для заключения контракта с поставщиками является самая низкая в мире цена. Он отметил, что в результате ряда переговоров по итогам прошлого года в среднем цены на препараты удалось снизить на 23%, а по некоторым — до 60%. По итогам 2021 года фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящими лекарственными препаратами более двух тысяч детей. Сегодня подопечных уже более трех тысяч. В начале 2022 года В Минздраве РФ изменили правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, закупками которых занимается фонд «Круг добра». Согласно внесенным поправкам, фонду позволили закупать препараты до их ввода в гражданский оборот в РФ. В частности, изменения помогли организации приобрести самое дороге в мире лекарство «Золенгсма», предназначенное для лечения спинальной мышечной атрофии. Фонд закупил этот препарат для 22 детей.