Инвестор США: западный бизнес вернется в РФ раньше, чем его ждут

19 апреля 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Американские компании хотят остаться в России, заявил эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители бизнеса США хотел бы остаться на российском рынке и, при завершении «активной фазы конфликта», вернутся в РФ. Об этом рассказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. По его словам, они вернутся быстрее, чем считают в России. «Американский бизнес, включая фармацевтические компании, поставщиков товаров широкого потребления, компании сферы шоу-бизнеса, заинтересованы в том, чтобы остаться в России. Деловые контакты существуют и остаются очень активны. Они хотят дождаться развития ситуации, завершения активной фазы конфликта каким-либо образом и затем найти подходящую и безопасную возможность вернуться», — передают РИА «Новости» слова Шостака. По его словам, компании из Германии, Италии, Франции также хотят остаться в России. Он также отметил, что ввиду уже имеющихся санкций дефолт как таковой не будет иметь большого значения. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Иностранные компании начали уходить с российского рынка. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Представители бизнеса США хотел бы остаться на российском рынке и, при завершении «активной фазы конфликта», вернутся в РФ. Об этом рассказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. По его словам, они вернутся быстрее, чем считают в России. «Американский бизнес, включая фармацевтические компании, поставщиков товаров широкого потребления, компании сферы шоу-бизнеса, заинтересованы в том, чтобы остаться в России. Деловые контакты существуют и остаются очень активны. Они хотят дождаться развития ситуации, завершения активной фазы конфликта каким-либо образом и затем найти подходящую и безопасную возможность вернуться», — передают РИА «Новости» слова Шостака. По его словам, компании из Германии, Италии, Франции также хотят остаться в России. Он также отметил, что ввиду уже имеющихся санкций дефолт как таковой не будет иметь большого значения. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Иностранные компании начали уходить с российского рынка. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.