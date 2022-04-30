Варламов: ответ Новикова Соловьеву должен украсить билборды. Видео

01 мая 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Блогера восхитила речь Александра Новикова про хрюканину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву про хрюканину должен украшать билборды. Об этом заявил блогер-урбанист Илья Варламов в очередном выпуске своего шоу «Че происходит» на YouTube. «На этой неделе Соловьев в своем эфире решил повторить подвиг покойного Жириновского и оскорбить уральцев. В частности, он назвал Екатеринбург центром „мерзотной либероты“, за что сразу же и поплатился […] Ярче всех выступил Александр Новиков. В своем обращении он представил, как с Соловьевым разговаривали бы настоящие представителя Уралмаша. Мне кажется, эта цитата »(Штрибан, фильтруй хрюканину, а лучше закуси поганое жало«) должна украшать билборды в Екатеринбурге», — отметил Варламов. Он добавил, что в очередной раз восхищается уральцами, которые не дали себя в обиду. Поводом для конфликта между Соловьевым и многими известными уральцами послужила фраза телеведущего о Екатеринбурге. В беседе с уральским полпредом Владимиром Якушев журналист назвал город центром «мерзотной либероты». В ответ Евгений Куйвашев попросил телеведущего следить за языком. За город заступились шансонье Александр Новиков, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, спортсмен Егор Мехонцев и представители азербайджанской диаспоры. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Ответ барда Александра Новикова телеведущему Владимиру Соловьеву про хрюканину должен украшать билборды. Об этом заявил блогер-урбанист Илья Варламов в очередном выпуске своего шоу «Че происходит» на YouTube. «На этой неделе Соловьев в своем эфире решил повторить подвиг покойного Жириновского и оскорбить уральцев. В частности, он назвал Екатеринбург центром „мерзотной либероты“, за что сразу же и поплатился […] Ярче всех выступил Александр Новиков. В своем обращении он представил, как с Соловьевым разговаривали бы настоящие представителя Уралмаша. Мне кажется, эта цитата »(Штрибан, фильтруй хрюканину, а лучше закуси поганое жало«) должна украшать билборды в Екатеринбурге», — отметил Варламов. Он добавил, что в очередной раз восхищается уральцами, которые не дали себя в обиду. Поводом для конфликта между Соловьевым и многими известными уральцами послужила фраза телеведущего о Екатеринбурге. В беседе с уральским полпредом Владимиром Якушев журналист назвал город центром «мерзотной либероты». В ответ Евгений Куйвашев попросил телеведущего следить за языком. За город заступились шансонье Александр Новиков, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, спортсмен Егор Мехонцев и представители азербайджанской диаспоры.