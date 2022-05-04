Любителей кофе России успокоили на фоне кризиса

Весь кофе поставляется из стран, которые не вводили санкций в отношении России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России не возникнет дефицита кофе, несмотря на проблемы с логистикой. Об этом заявил генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Проблем с доступом к самому продукту нет, поскольку все страны дружественные, никаких санкций не вводили. […] Продукция не пропадет из магазинов, она будет присутствовать. Таких опасений нет», — приводит слова главы ассоциации ТАСС.

По словам Чантурии, логистика сейчас осложнена, поскольку основные пути доставки кофе в Россию шли через европейские портовые хабы. При этом рост цен на кофе не связаны с украинским кризисом, уверен эксперт.

«Месяц назад изменился курс доллара, поэтому у многих сложилось впечатление, что рост цен в магазинах связан с этими событиями. Но это не так — прежде всего рост цен связан с ростом стоимости кофейного зерна в прошлом году», — объяснил он.

В словам эксперта, в 2021 году в Бразилии из-за засухи, а затем из-за заморозков сильно пострадал урожай. В результате цены на кофе на бирже выросли в 2 — 2,5 раза. Из-за временного лага, который возникает, потому что кофейные операторы совершают сделки по фьючерсным контрактам, цены на розничном рынке выросли только сейчас.