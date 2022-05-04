Нарушителя задержали, обнаружив в воздуха (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с помощью беспилотника задержали иностранца при попытке тайно перейти границу с Казахстаном. Нарушитель оказался рецидивистом, которому навсегда был запрещен въезд в Россию, сообщили URA.RU в Пограничном управлении ФСБ по региону.

«В селе Бреды, с применением беспилотного летательного аппарата, обнаружен и задержан иностранный гражданин, который намеревался незаконно пересечь российско-казахстанскую границу в обход установленных пунктов пропуска. Задержанный ранее был осужден по ч.2 ст. 322 УК РФ и приговорен к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, решением Министерства юстиции РФ, ему бессрочно запрещен въезд на территорию страны», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас иностранец арестован. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Еще одного рецидивиста-иностранца задержали в Троицком районе. Ранее он был осужден на 3 года лишения свободы за наркоторговлю. Сейчас в отношении него расследуется полицией дело о краже. Преступник также арестован.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области