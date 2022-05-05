Похороны пройдут 7 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины погиб 23-летний сержант Михаил Гагарин из Каменск-Уральского (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте.

«Наш земляк, гвардии сержант Михаил Гагарин погиб 21 апреля в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Михаилу было 23 года. Он родился и вырос в Каменске-Уральском, окончил школу № 21 и Каменск-Уральский радиотехникум. В 2018 году был призван в армию», — говорится в сообщении администрации.

Михаил служил по контракту в мотострелковой бригаде на должности заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора. В школе о нем отзываются как об ответственном, воспитанном, дисциплинированном, спокойном и отзывчивом машине. «Он был настоящим патриотом, потому что для кадровых военных патриотизм проявляется в верности воинскому долгу, в готовности в любое время с оружием в руках защищать интересы своей страны», — уточняет пресс-служба мэрии.

О начале спецоперации на территории Украины заявил президент РФ Владимир Путин. Ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Глава РФ отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.

Фото: соцсети