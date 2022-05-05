Лукашенко заявил, что США развязали конфликт между РФ и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко Он обвинил Запад — особенно Вашингтон — в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью агентству новостей The Associated Press.
«США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить Россию в конфликте с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем», — передает The Associated Press слова Лукашенко.
Лукашенко также заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет конфликтов и столкновений с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что войска ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко Он обвинил Запад — особенно Вашингтон — в разжигании конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью агентству новостей The Associated Press. «США хотят воспользоваться моментом, привязав к себе своих союзников, и утопить Россию в конфликте с Украиной. Это их цель — разобраться с Россией, а затем с Китаем», — передает The Associated Press слова Лукашенко. Лукашенко также заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет конфликтов и столкновений с НАТО. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что войска ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022.