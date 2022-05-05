В парк Победы на Уралмаше вернули легендарный танк Т-34, выпущенный на одном из уральских заводов в годы Великой Отечественной войны. Это стало итогом длительных переговоров властей Екатеринбурга (включая мэра Алексея Орлова) с краеведческим музеем, забравшим себе боевую машину несколько лет назад. Об этом URA.RU рассказал спикер гордумы Игорь Володин.
«С 1994-го танк стоял в парке. В 2018 году краеведческий музей забрал его себе — под предлогом того, что он обслуживается неправильно, не охраняется и так далее. Все эти годы нам писали ветеранские организации, просили вернуть реликвию на место. Это прекрасный подарок ко Дню Победы. Алексей Валерьевич [Орлов] свое слово сдержал», — заявил Володин.
Участвовал ли танк в сражениях, неизвестно. На гранитной плите, расположенной возле него, лишь говорится: «В 1941—1945 гг. уральские заводы выпустили десятки тысяч таких грозных боевых машин».
Танк хранился в краеведческом музее с 2018 года
Фото предоставлено Игорем Володиным
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В парк Победы на Уралмаше вернули легендарный танк Т-34, выпущенный на одном из уральских заводов в годы Великой Отечественной войны. Это стало итогом длительных переговоров властей Екатеринбурга (включая мэра Алексея Орлова) с краеведческим музеем, забравшим себе боевую машину несколько лет назад. Об этом URA.RU рассказал спикер гордумы Игорь Володин. «С 1994-го танк стоял в парке. В 2018 году краеведческий музей забрал его себе — под предлогом того, что он обслуживается неправильно, не охраняется и так далее. Все эти годы нам писали ветеранские организации, просили вернуть реликвию на место. Это прекрасный подарок ко Дню Победы. Алексей Валерьевич [Орлов] свое слово сдержал», — заявил Володин. Участвовал ли танк в сражениях, неизвестно. На гранитной плите, расположенной возле него, лишь говорится: «В 1941—1945 гг. уральские заводы выпустили десятки тысяч таких грозных боевых машин».