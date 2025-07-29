Депутата ЗАкСО из Ленобласти задержали за пропаганду экстремизма

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Апостолевского ранее уже задерживали за организацию незаконного массового мероприятия
Апостолевского ранее уже задерживали за организацию незаконного массового мероприятия Фото:

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в пропаганде символики экстремистской организации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Апостолевского задержали сегодня на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ему вменяют правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций)», — заявил источник ТАСС. По его словам, поводом для протокола послужили размещенные ранее депутатом в социальных сетях публикации.

Он также пояснил, что в 2023 году Апостолевский уже задерживался за организацию несанкционированного массового мероприятия. Публикации, которые он размещал в своих социальных сетях, ранее блокировались Роскомнадзором как содержащие элементы экстремизма.

Иван Апостолевский — член фракции КПРФ. Он родился в 1995 году, с 2019 по 2021 год был муниципальным депутатом в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. В сентябре 2021 года избран депутатом областного парламента по Сосновоборскому одномандатному округу №21.

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Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в пропаганде символики экстремистской организации. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Апостолевского задержали сегодня на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ему вменяют правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций)», — заявил источник ТАСС. По его словам, поводом для протокола послужили размещенные ранее депутатом в социальных сетях публикации. Он также пояснил, что в 2023 году Апостолевский уже задерживался за организацию несанкционированного массового мероприятия. Публикации, которые он размещал в своих социальных сетях, ранее блокировались Роскомнадзором как содержащие элементы экстремизма. Иван Апостолевский — член фракции КПРФ. Он родился в 1995 году, с 2019 по 2021 год был муниципальным депутатом в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. В сентябре 2021 года избран депутатом областного парламента по Сосновоборскому одномандатному округу №21.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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