Депутата ЗАкСО из Ленобласти задержали за пропаганду экстремизма

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в пропаганде символики экстремистской организации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Апостолевского задержали сегодня на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ему вменяют правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций)», — заявил источник ТАСС. По его словам, поводом для протокола послужили размещенные ранее депутатом в социальных сетях публикации.
Он также пояснил, что в 2023 году Апостолевский уже задерживался за организацию несанкционированного массового мероприятия. Публикации, которые он размещал в своих социальных сетях, ранее блокировались Роскомнадзором как содержащие элементы экстремизма.
Иван Апостолевский — член фракции КПРФ. Он родился в 1995 году, с 2019 по 2021 год был муниципальным депутатом в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. В сентябре 2021 года избран депутатом областного парламента по Сосновоборскому одномандатному округу №21.
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