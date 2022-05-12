12 мая 2022

Пользователи Android лишились возможности обновлять Google Chrome

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Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, гугл, google, поисковая система, поиск
Пользователи обратили внимание на эту проблему еще 9 мая Фото:

Браузер Google Chrome перестал обновляться на телефонах пользователей операционной системы Android. На эту ошибку многие россияне начали обращать внимание еще 9 мая.

«Повторите попытку. Если это не поможет, воспользуйтесь советами по устранению неполадок», — говорится в сообщении онлайн-магазина Google Play. Такая же ошибка возникает при попытке обновить платные приложения и игры или скачать ранее купленные. Несмотря на это, в издании «Коммерсант» сообщили, что смогли обновить браузер на телефоне Nokia под управлением Android 9.

При этом Chrome для компьютеров и устройств Apple обновляется как обычно. Официально корпорация Google не комментировала проблему. Также известно, что с 6 мая российские разработчики не могут загружать и обновлять платные приложения в Google Play.

Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет Pravda.Ru. Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.

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Браузер Google Chrome перестал обновляться на телефонах пользователей операционной системы Android. На эту ошибку многие россияне начали обращать внимание еще 9 мая. «Повторите попытку. Если это не поможет, воспользуйтесь советами по устранению неполадок», — говорится в сообщении онлайн-магазина Google Play. Такая же ошибка возникает при попытке обновить платные приложения и игры или скачать ранее купленные. Несмотря на это, в издании «Коммерсант» сообщили, что смогли обновить браузер на телефоне Nokia под управлением Android 9. При этом Chrome для компьютеров и устройств Apple обновляется как обычно. Официально корпорация Google не комментировала проблему. Также известно, что с 6 мая российские разработчики не могут загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет Pravda.Ru. Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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