Пользователи Android лишились возможности обновлять Google Chrome

13 мая 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Пользователи обратили внимание на эту проблему еще 9 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU Браузер Google Chrome перестал обновляться на телефонах пользователей операционной системы Android. На эту ошибку многие россияне начали обращать внимание еще 9 мая. «Повторите попытку. Если это не поможет, воспользуйтесь советами по устранению неполадок», — говорится в сообщении онлайн-магазина Google Play. Такая же ошибка возникает при попытке обновить платные приложения и игры или скачать ранее купленные. Несмотря на это, в издании « Коммерсант » сообщили, что смогли обновить браузер на телефоне Nokia под управлением Android 9. При этом Chrome для компьютеров и устройств Apple обновляется как обычно. Официально корпорация Google не комментировала проблему. Также известно, что с 6 мая российские разработчики не могут загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России , пишет Pravda.Ru. Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Браузер Google Chrome перестал обновляться на телефонах пользователей операционной системы Android. На эту ошибку многие россияне начали обращать внимание еще 9 мая. «Повторите попытку. Если это не поможет, воспользуйтесь советами по устранению неполадок», — говорится в сообщении онлайн-магазина Google Play. Такая же ошибка возникает при попытке обновить платные приложения и игры или скачать ранее купленные. Несмотря на это, в издании «Коммерсант» сообщили, что смогли обновить браузер на телефоне Nokia под управлением Android 9. При этом Chrome для компьютеров и устройств Apple обновляется как обычно. Официально корпорация Google не комментировала проблему. Также известно, что с 6 мая российские разработчики не могут загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, платежные системы Visa и MasterCard заявили о приостановке работы в России, пишет Pravda.Ru. Компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay в России.