Уголовное дело завели из-за массового отравления в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело после массового отравления жителей Магарамкентского района. Как сообщили в Следственном комитете России по региону, расследование начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
«Магарамкентским межрайонным следственным отделом ... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — заявили в дагестанском СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что с 7 по 8 июля 2025 года более 100 жителей населенных пунктов Магарамкентского района обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Часть пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние, была госпитализирована. Жители использовали для питья воду, поступающую в их дома через централизованные водопроводные сети.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств и установления лиц, причастных к произошедшему. Специалисты выясняют причины и источники загрязнения воды, а также проверяют качество работы водоснабжающей организации. По предварительным данным, именно употребление водопроводной воды могло стать причиной массового отравления.
Ранее в Магарамкентском районе Дагестана был зафиксирован массовый случай отравления, предположительно связанный с употреблением воды. У жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гильяр, Гапцах и Верхний Тагиркент выявлены случаи острой кишечной инфекции, пишет RT. На месте происшествия работали специалисты, которые осуществляли забор проб воды, а также биоматериалов у пострадавших для проведения лабораторных исследований.
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