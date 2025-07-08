Бред Питт, 200 миллионов долларов и настоящие трассы: обзор фильма «Формула-1»

В мировой прокат вышел один из самых ожидаемых спортивных блокбастеров года — «Формула-1» (F1) с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм стал уникальным кинематографическим событием: впервые в истории голливудская картина о гонках снималась во время настоящих этапов чемпионата мира, с участием действующих пилотов и использованием реальных трасс. Бюджет проекта составил от 200 до 300 миллионов долларов. Стоило ли это предприятие таких затрат и удалось ли создателям передать дух самого технологичного автоспорта планеты — подробнее в материале URA.RU.
Как создавался фильм «Формула-1»: история и производство
«Формула-1» — это история возвращения бывшего гонщика Сонни Хейса (Брэд Питт) в большой спорт после 30-летнего перерыва. Герой Питта когда-то был многообещающим пилотом, выступавшим за команду «Лотус» в 1990-х, соревновался с культовым и великим гонщиком Айртоном Сеной, но тяжелая авария на Гран-при Испании 1993 года оборвала его карьеру.
Теперь, спустя десятилетия, его бывший товарищ по команде Рубен Сервантес (Хавьер Бардем), владелец аутсайдерской команды APXGP, приглашает Сонни вернуться на трассу. Условие одно — команда должна выиграть хотя бы одну гонку из оставшихся в сезоне, иначе ее продадут новым инвесторам.
Проект стартовал в декабре 2021 года, когда за право экранизации боролись крупнейшие студии и стриминговые сервисы. Победу одержала Apple, заплатившая за участие Брэда Питта 30 миллионов долларов. Важным фактором стало участие Льюиса Хэмилтона — семикратного чемпиона мира «Формулы-1», выступившего одним из продюсеров фильма.
Для создания максимально реалистичной картины руководство «Формулы-1» предоставило беспрецедентный доступ к инфраструктуре чемпионата. Съемки проходили на настоящих трассах во время Гран-при 2023 и 2024 годов: в Сильверстоуне, на Хунгароринге, в Монце, Спа-Франкоршаме, Зандворте, Сузуке, Лас-Вегасе и других знаковых автодромах.
Для гоночных сцен была создана специальная машина на базе Dallara F2 2018 года с модифицированным шасси и аэродинамическим обвесом «Формулы-1». Разработкой болида занимались специалисты команды Mercedes и Carlin Motorsport. Питт и Идрис прошли интенсивную подготовку, тестируя автомобили «Формулы-3» и «Формулы-2» на трассе Поль Рикар во Франции.
Фильм «Формула — 1»: сюжет и актерский состав
Сюжет фильма разворачивается вокруг противостояния и постепенного сближения двух пилотов — ветерана Сонни Хейса и молодого талантливого гонщика Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Поначалу юный британец настроен скептически к своему новому напарнику, считая его устаревшим реликтом прошлого. Однако со временем между ними зарождается уважение, когда оба осознают, что могут многому научиться друг у друга.
Параллельно развивается линия борьбы за выживание команды APXGP, в которой участвуют технический директор Кейт МакКенна (Керри Кондон) и руководитель команды Каспар Смолински (Ким Бодня). Неожиданным антагонистом становится член совета директоров Питер Бэннинг (Тобиас Мензис), у которого свои планы на будущее команды.
Актерский состав заслуживает особого внимания. Брэд Питт, несмотря на свои 60 лет, демонстрирует отличную физическую форму и фирменную харизму. Его Сонни Хейс — это человек, который пытается примириться с прошлым и найти искупление, не утратив при этом свою страсть к скорости. Хавьер Бардем создает многогранный образ Рубена Сервантеса — бизнесмена, у которого за внешним лоском скрывается искренняя преданность автоспорту.
Настоящим открытием фильма стал Демсон Идрис. Его персонаж проходит наиболее заметную трансформацию от самоуверенного юнца до зрелого спортсмена, понимающего цену командной работы.
Изюминкой актерского состава стали реальные пилоты «Формулы-1», которые сыграли самих себя: Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Ландо Норрис и другие. В кадре также появляются руководители команд — Тото Вольф, Кристиан Хорнер, Зак Браун, а гонки комментируют настоящие комментаторы Sky Sports F1 Мартин Брандл и Дэвид Крофт.
Визуальные эффекты и операторская работа фильма «Формула-1»
Визуальная составляющая — главный козырь «Формулы-1». Режиссер Джозеф Косински, ранее снявший визуально впечатляющие «Трон: Наследие» и «Топ Ган: Мэверик», применил инновационные технологии для съемок гоночных сцен. Компания Apple разработала специальную бортовую камеру на базе iPhone с процессором A-серии, а Panavision создал уникальную систему дистанционного управления камерами, установленными на болидах.
Операторская работа Клаудио Миранды погружает зрителя прямо в кокпит гоночного автомобиля, передавая ощущение скорости и перегрузок. Камера то находится вплотную к лицу пилота, показывая каждую каплю пота и напряжение в глазах, то отдаляется, демонстрируя головокружительные панорамы трасс и заполненных трибун.
Особенно впечатляют сцены аварий и экстремальных погодных условий. Гонка в Монце под проливным дождем, снятая с использованием настоящих метеорологических данных, создает атмосферу подлинного драматизма. Эпизод столкновения болида Джошуа с ограждением и последующим возгоранием вызывает искреннее волнение.
Постпродакшн фильма осуществляла компания Framestore, чьи специалисты виртуозно интегрировали отснятый материал с кадрами настоящих Гран-при, создавая цельное и реалистичное повествование. Технология перекрашивания настоящих болидов в вымышленные черно-золотые машины APXGP заслуживает отдельной похвалы.
Атмосфера и музыка: погружение в мир «Формулы-1»
Особый шарм фильму придает саундтрек, написанный легендарным Хансом Циммером в соавторстве со Стивом Маззаро. Композитор создал «гибридную» партитуру, сочетающую оркестровые и электронные элементы. По словам Циммера, он представлял оркестр как «человека, сидящего внутри машины», а электроника олицетворяла саму машину.
Для записи саундтрека были привлечены гитарист Тим Хенсон и участники гастролирующей группы Циммера. Центральное место в музыкальном оформлении занимает повторяющийся мотив персонажа Питта, названный композитором «мотивом стрелка».
Фильм хорошо передает атмосферу «Формулы-1» — от напряженной тишины перед стартом до оглушительного рева моторов, от закулисных интриг до триумфальных моментов на подиуме. Зритель получает возможность заглянуть в святая святых автоспорта: инженерные брифинги, тактические совещания, работу механиков в боксах.
Сильные и слабые стороны фильма «Формула-1»: объективный взгляд
Главная сила «Формулы-1» — в беспрецедентном уровне аутентичности. Фильм создан с любовью к автоспорту и пониманием его тонкостей. Гоночные сцены выглядят настолько реалистично, что даже искушенные фанаты «Формулы-1» найдут их убедительными.
Актерская игра также заслуживает высокой оценки. Брэд Питт демонстрирует свой фирменный шарм и глубину, создавая образ человека, который не только борется за победу на трассе, но и с собственными демонами прошлого. Химия между ним и Демсоном Идрисом выглядит естественной и убедительной.
К слабым сторонам можно отнести некоторую предсказуемость сюжета. Фильм следует классической формуле спортивной драмы с ее неизбежными клише: противостоянием ветерана и новичка, преодолением личных трагедий, командной работой, приводящей к успеху. Из недостатков можно отметить недостаточную проработку женских персонажей.
В фильме есть определенные вольности в изображении технических аспектов «Формулы-1», а также бросается в глаза нереалистичность некоторых сюжетных поворотов. Например, возвращение 60-летнего гонщика в современную «Формулу-1» после 30-летнего перерыва выглядит маловероятным с точки зрения реальных физических требований к пилотам.
Стоит ли смотреть «Формулу-1»: оценки и выход фильма
Фильм «Формула-1» получил в основном положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 83% на основе 295 рецензий профессиональных критиков. Metacritic присвоил фильму 68 баллов из 100, что указывает на «в целом положительные» отзывы. Зрители, опрошенные CinemaScore, поставили фильму среднюю оценку «A».
На «Кинопоиске» у фильма довольно высокая оценка — 8.3 балла. IMDb — 7.9.
Фильм вышел в формате IMAX на международный прокат 25 июня 2025 года, а в американский — 27 июня. В России неофициальные показы стартовали 3 июля. После кинотеатрального проката картина будет доступна на Apple TV+.
«Формулу-1» определенно стоит смотреть любителям спортивных драм и фанатам автоспорта. Фильм предлагает зрителю не только захватывающее зрелище гонок, но и эмоциональную историю о второй жизни в спорте, о преодолении возрастных стереотипов и о настоящей командной работе.
Даже зрители, далекие от мира автогонок, найдут в «Формуле-1» увлекательное зрелище и историю о противостоянии опыта и молодости, о втором шансе и о том, что никогда не поздно вернуться к своей страсти. Качественная актерская игра, впечатляющие гоночные сцены и эмоциональный саундтрек делают этот фильм одним из наиболее заметных кинематографических событий 2025 года.
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