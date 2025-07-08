В Кремле отреагировали на новости о возобновлении американских поставок ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости о возобновлении американских поставок вооружений для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Он заявил, что окончательной информации по прекращению поставок не было.
«Ну, собственно, какой-то окончательной информации относительно того, что поставки завершены и остановлены, все-таки не было. Согласитесь, там много противоречивых было, было заявлений. Вот, ну, очевидно, что поставки продолжаются. Нам это понятно», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля подчеркнул, что европейские страны активно участвуют в поддержке Украины вооружениями, что, по его мнению, не способствует мирному урегулированию конфликта. «В данном случае, вот линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий», — отметил пресс-секретарь.
Что касается деталей самих поставок и их количества, Песков отметил, что потребуется время для окончательной ясности в этом вопросе. «Здесь еще потребуется время для того, чтобы это прояснить окончательно, пока много идет противоречивой информации», — заключил он.
Ранее Пентагон подтвердил отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
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