Челябинцы жалуются на недоступность бесплатных меданализов

Жители требуют бесплатных анализов на щитовидку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинской области жалуются на недоступность бесплатных медицинских анализов при проблемах с щитовидной железой. Об этом они 17 мая сообщили в социальных сетях.

«В Верхнем Уфалее когда будут брать анализы на щитовидку бесплатно? Думают, что пенсионеры богатые? Платные центры уже озолотили, три года уже платим», — написала Маргарита К в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Жители Кусы и Карталов также подтвердили под постом автора, что им приходится сдавать анализы на шитовидку через лабораторию «Инвитро» за «бешеные деньги». В региональном минздраве URA.RU сообщили, что данная ситуация уже взята в работу и ведомство пытается связаться с автором сообщения для предметного решения вопроса.