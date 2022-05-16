16 мая 2022

Челябинцы жалуются на недоступность бесплатных меданализов

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Сдача крови потенциальных доноров костного мозга на типирование в медицинском лабораторном комплексе «Инвитро». Екатеринбург, кровь, диагностика, проверка, пробирка, шприц, сдача крови, медицина, анализ крови, донорство, игла, кровь из вены
Жители требуют бесплатных анализов на щитовидку Фото:

Жители Челябинской области жалуются на недоступность бесплатных медицинских анализов при проблемах с щитовидной железой. Об этом они 17 мая сообщили в социальных сетях.

«В Верхнем Уфалее когда будут брать анализы на щитовидку бесплатно? Думают, что пенсионеры богатые? Платные центры уже озолотили, три года уже платим», — написала Маргарита К в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Жители Кусы и Карталов также подтвердили под постом автора, что им приходится сдавать анализы на шитовидку через лабораторию «Инвитро» за «бешеные деньги». В региональном минздраве URA.RU сообщили, что данная ситуация уже взята в работу и ведомство пытается связаться с автором сообщения для предметного решения вопроса.

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Жители Челябинской области жалуются на недоступность бесплатных медицинских анализов при проблемах с щитовидной железой. Об этом они 17 мая сообщили в социальных сетях. «В Верхнем Уфалее когда будут брать анализы на щитовидку бесплатно? Думают, что пенсионеры богатые? Платные центры уже озолотили, три года уже платим», — написала Маргарита К в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». Жители Кусы и Карталов также подтвердили под постом автора, что им приходится сдавать анализы на шитовидку через лабораторию «Инвитро» за «бешеные деньги». В региональном минздраве URA.RU сообщили, что данная ситуация уже взята в работу и ведомство пытается связаться с автором сообщения для предметного решения вопроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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