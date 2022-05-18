18 мая 2022

В Германии назвали главных виновников провала санкций против РФ

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк уберег Россию от последствий западных санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции Запада не нанесли должного ущерба из-за того, что ряд стран к ним не присоединился. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

«Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», — говорится в публикации газеты. По словам авторов материала, российская экономика имеет стабильную динамику, несмотря на давление ограничительных мер.

Ожидания Запада не оправдались: ВВП России не упал так сильно, как ожидалось, а рубль быстро оправился после падения, отмечает издание. В публикации говорится, что этому так же поспособствовали меры Центробанка РФ по противодействию санкциям и решение об оплате газа в рублях.

Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа, 18 мая он был заблокирован. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира. Президент РФ Владимир Путин назвал виновного в введении санкций.

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Антироссийские санкции Запада не нанесли должного ущерба из-за того, что ряд стран к ним не присоединился. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung. «Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», — говорится в публикации газеты. По словам авторов материала, российская экономика имеет стабильную динамику, несмотря на давление ограничительных мер. Ожидания Запада не оправдались: ВВП России не упал так сильно, как ожидалось, а рубль быстро оправился после падения, отмечает издание. В публикации говорится, что этому так же поспособствовали меры Центробанка РФ по противодействию санкциям и решение об оплате газа в рублях. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа, 18 мая он был заблокирован. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира. Президент РФ Владимир Путин назвал виновного в введении санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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