В Германии назвали главных виновников провала санкций против РФ

19 мая 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Центробанк уберег Россию от последствий западных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Запада не нанесли должного ущерба из-за того, что ряд стран к ним не присоединился. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung. «Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», — говорится в публикации газеты. По словам авторов материала, российская экономика имеет стабильную динамику, несмотря на давление ограничительных мер. Ожидания Запада не оправдались: ВВП России не упал так сильно, как ожидалось, а рубль быстро оправился после падения, отмечает издание. В публикации говорится, что этому так же поспособствовали меры Центробанка РФ по противодействию санкциям и решение об оплате газа в рублях. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа, 18 мая он был заблокирован. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира. Президент РФ Владимир Путин назвал виновного в введении санкций.

Антироссийские санкции Запада не нанесли должного ущерба из-за того, что ряд стран к ним не присоединился. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung. «Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», — говорится в публикации газеты. По словам авторов материала, российская экономика имеет стабильную динамику, несмотря на давление ограничительных мер. Ожидания Запада не оправдались: ВВП России не упал так сильно, как ожидалось, а рубль быстро оправился после падения, отмечает издание. В публикации говорится, что этому так же поспособствовали меры Центробанка РФ по противодействию санкциям и решение об оплате газа в рублях. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ из-за проведения Москвой спецоперации на Украине. Сейчас Европа согласовывает шестой пакет санкций, который может включать ограничения на покупку у России нефти и газа, 18 мая он был заблокирован. Экономические санкции при этом негативно сказываются на экономике всего мира. Президент РФ Владимир Путин назвал виновного в введении санкций.