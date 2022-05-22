Российские военные сорвали два смертоносных удара ВСУ по своим

22 мая 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Россия проводит спецоперацию на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в ходе спецоперации на Украине предотвратили удары ВСУ системами «Смерч» в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня „Смерч“», — заявили в Минобороны. Сообщается, что армия РФ уничтожила склад с боеприпасами в районе Красного Лимана, а также поразила 26 районов сосредоточения силы и техники ВСУ. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее националисты ударили «Смерчем» по жилым кварталам Херсона. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, там нет российских военных.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине предотвратили удары ВСУ системами «Смерч» в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня „Смерч“», — заявили в Минобороны. Сообщается, что армия РФ уничтожила склад с боеприпасами в районе Красного Лимана, а также поразила 26 районов сосредоточения силы и техники ВСУ. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее националисты ударили «Смерчем» по жилым кварталам Херсона. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, там нет российских военных.