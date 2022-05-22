Российские военные сорвали два смертоносных удара ВСУ по своим

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Россия проводит спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в ходе спецоперации на Украине предотвратили удары ВСУ системами «Смерч» в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня „Смерч“», — заявили в Минобороны. Сообщается, что армия РФ уничтожила склад с боеприпасами в районе Красного Лимана, а также поразила 26 районов сосредоточения силы и техники ВСУ.

Россия начала спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее националисты ударили «Смерчем» по жилым кварталам Херсона. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, там нет российских военных.

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Российские военные в ходе спецоперации на Украине предотвратили удары ВСУ системами «Смерч» в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня „Смерч“», — заявили в Минобороны. Сообщается, что армия РФ уничтожила склад с боеприпасами в районе Красного Лимана, а также поразила 26 районов сосредоточения силы и техники ВСУ. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса. Ранее националисты ударили «Смерчем» по жилым кварталам Херсона. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, там нет российских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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