Депутат Госдумы: Запад заменит российский газ сушеными фекалиями

26 мая 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Страны Запада будут сушить фекалии, чтобы топить ими камин, считает Алексей Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители стран Запада после отказа от российского природного газа начнут получать энергию с помощью собственных сушеных фекалий. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Сушить испражнения и этим камин топить будут!», — сказал политик в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Ведущая программы, журналист Ольга Скабеева поддержала прогноз парламентария. Она считает, что пророчество Журавлева может сбыться уже к концу текущего года. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля этого года. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После этого Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся всех отраслей экономики страны. В шестом пакете санкций говорилось об эмбарго из России энергоресурсов — отказ от нефти и газа. Однако это внесло раскол в Евросоюз, так, некоторые государства, зависимые от российской нефти, отказались соблюдать эти условия.

Жители стран Запада после отказа от российского природного газа начнут получать энергию с помощью собственных сушеных фекалий. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Сушить испражнения и этим камин топить будут!», — сказал политик в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1». Ведущая программы, журналист Ольга Скабеева поддержала прогноз парламентария. Она считает, что пророчество Журавлева может сбыться уже к концу текущего года. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля этого года. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После этого Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся всех отраслей экономики страны. В шестом пакете санкций говорилось об эмбарго из России энергоресурсов — отказ от нефти и газа. Однако это внесло раскол в Евросоюз, так, некоторые государства, зависимые от российской нефти, отказались соблюдать эти условия.