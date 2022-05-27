«Ъ»: Zara, Bershka и Levi`s задолжали россиянам десятки миллионов

28 мая 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Покупатели Zara не могут вернуть деньги за подарочные сертификаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты. Проблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, приостановивших работу в России. По оценкам экспертов, сумма задолженностей составляет несколько десятков миллионов рублей. «В социальных сетях появились жалобы потребителей на невозможность вернуть подарочные сертификаты <…> Владеющий магазинами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius холдинг Inditex пока предлагает продлить срок действия подарочной карты. Вернуть подарочные сертификаты также не могут покупатели магазинов Mothercare и Levi`s», — пишет «Коммерсант». По оценкам председателя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, на подарочных картах у россиян находятся десятки миллионов рублей. В Роспотребнадзоре считают, что владельцы сертификатов могут требовать возврата средств. Отмечается, что с подобными проблемами столкнулись и клиенты X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»). Потребители не могут вернуть деньги за купленный ранее сертификат, а также списать накопленные баллы из-за технического сбоя в IT-системе программы лояльности группы. Возникшие сбои в компании объяснили сложностями на стороне зарубежного подрядчика и предложили держателям карт вернуть деньги. Зарубежные компании начали покидать российский рынок в рамках санкций в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Среди тех, кто временно приостановил работу в России числятся магазины группы компаний Inditex (в которую входят Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius), H&M, Uniqlo. В мае об окончательном уходе с российского рынка заявил производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co (Levi’s). В правительстве разрешили торговым центрам досрочно расторгать договора аренды с иностранными компаниями, ушедшими из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты. Проблемы возникли у покупателей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, приостановивших работу в России. По оценкам экспертов, сумма задолженностей составляет несколько десятков миллионов рублей. «В социальных сетях появились жалобы потребителей на невозможность вернуть подарочные сертификаты <…> Владеющий магазинами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius холдинг Inditex пока предлагает продлить срок действия подарочной карты. Вернуть подарочные сертификаты также не могут покупатели магазинов Mothercare и Levi`s», — пишет «Коммерсант». По оценкам председателя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, на подарочных картах у россиян находятся десятки миллионов рублей. В Роспотребнадзоре считают, что владельцы сертификатов могут требовать возврата средств. Отмечается, что с подобными проблемами столкнулись и клиенты X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»). Потребители не могут вернуть деньги за купленный ранее сертификат, а также списать накопленные баллы из-за технического сбоя в IT-системе программы лояльности группы. Возникшие сбои в компании объяснили сложностями на стороне зарубежного подрядчика и предложили держателям карт вернуть деньги. Зарубежные компании начали покидать российский рынок в рамках санкций в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Среди тех, кто временно приостановил работу в России числятся магазины группы компаний Inditex (в которую входят Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius), H&M, Uniqlo. В мае об окончательном уходе с российского рынка заявил производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co (Levi’s). В правительстве разрешили торговым центрам досрочно расторгать договора аренды с иностранными компаниями, ушедшими из России.