Сеть Levi’s окончательно решила уйти с российского рынка

Levi’s ищет покупателей на часть своих магазинов в России Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупный американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co (Levi’s) окончательно уйдет из России. Об этом рассказали « Коммерсанту » источники на фешен-рынке. По словам собеседников газеты, Levi’s начала искать покупателей на часть своих магазинов в России. Они отмечают, что компания прекратили поставки в страну, а остатки продукции планируется реализовать через другие торговые площадки. Турецкая Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России) может стать потенциальным покупателем российских магазинов Levi’s, считают источники. Один из одежных ритейлеров заявил газете, что так же ведет переговоры с Levi’s, но договоренности достигнуты не были. В марте Levi’s принял решение об уходе с российского рынка, передает NEWS.ru . Также компания прекратит любые новые инвестиции в России. В апреле глава Levi’s заявил, что планов по возвращению компании в Россию нет, пишет MK.ru . Зарубежные компании начали покидать российский рынок в рамках санкций в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Среди тех, кто временно приостановил работу в России числятся магазины группы компаний Inditex (в которую входят Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius), H&M, Uniqlo, Nike, Adidas, а также Puma.

