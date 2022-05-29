Синоптики раскрыли, когда жара придет в Свердловскую область

Синоптики обещают Екатеринбургу до +25 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ближайшие дни в Свердловской области установится летняя погода. Ко 2 июня воздух прогреется до +25 градусов. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра.

По данным синоптиков, 31 мая местами в области еще будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха составит +15-20 градусов. Уже на следующий день, 1 июня, потеплеет до +24 градусов, а осадков не предвидится. Жарко будет и в Екатеринбурге. Там 2 июня синоптики прогнозируют +23-25 градуса и переменную облачность.

Начало мая в Свердловской области было чрезвычайно холодным. Региона настигли заморозки до 0 градусов, а ночью 6 мая в Екатеринбурге пошел снег. За месяц до этого, в начале апреля, в область приходило резкое потепление — до +18 градусов.