29 мая 2022

Синоптики раскрыли, когда жара придет в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветущие деревья в городе. Екатеринбург, весна, цветущие деревья
Синоптики обещают Екатеринбургу до +25 градусов Фото:

В ближайшие дни в Свердловской области установится летняя погода. Ко 2 июня воздух прогреется до +25 градусов. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра.

По данным синоптиков, 31 мая местами в области еще будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха составит +15-20 градусов. Уже на следующий день, 1 июня, потеплеет до +24 градусов, а осадков не предвидится. Жарко будет и в Екатеринбурге. Там 2 июня синоптики прогнозируют +23-25 градуса и переменную облачность.

Начало мая в Свердловской области было чрезвычайно холодным. Региона настигли заморозки до 0 градусов, а ночью 6 мая в Екатеринбурге пошел снег. За месяц до этого, в начале апреля, в область приходило резкое потепление — до +18 градусов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В ближайшие дни в Свердловской области установится летняя погода. Ко 2 июня воздух прогреется до +25 градусов. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра. По данным синоптиков, 31 мая местами в области еще будут идти кратковременные дожди, а температура воздуха составит +15-20 градусов. Уже на следующий день, 1 июня, потеплеет до +24 градусов, а осадков не предвидится. Жарко будет и в Екатеринбурге. Там 2 июня синоптики прогнозируют +23-25 градуса и переменную облачность. Начало мая в Свердловской области было чрезвычайно холодным. Региона настигли заморозки до 0 градусов, а ночью 6 мая в Екатеринбурге пошел снег. За месяц до этого, в начале апреля, в область приходило резкое потепление — до +18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...