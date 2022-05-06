06 мая 2022

Синоптики обещают резкое похолодание в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
Температура воздуха опустится ниже нуля (фото из архива) Фото:

Ночью 8 мая температура в Свердловской области вновь опустится ниже нуля. Об этом сообщают специалисты свердловского Гидрометцентра на официальном сайте.

«В Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -4 °С», — сообщают синоптики. Однако температура воздуха днем будет от +15 до +20 °С.

Ранее URA.RU сообщало о снегопаде, который обрушился на майский Екатеринбург. А также о шторме, из-за которого валились деревья.

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Ночью 8 мая температура в Свердловской области вновь опустится ниже нуля. Об этом сообщают специалисты свердловского Гидрометцентра на официальном сайте. «В Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -4 °С», — сообщают синоптики. Однако температура воздуха днем будет от +15 до +20 °С. Ранее URA.RU сообщало о снегопаде, который обрушился на майский Екатеринбург. А также о шторме, из-за которого валились деревья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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