Синоптики обещают резкое похолодание в Свердловской области

Температура воздуха опустится ниже нуля (фото из архива)
Ночью 8 мая температура в Свердловской области вновь опустится ниже нуля. Об этом сообщают специалисты свердловского Гидрометцентра на официальном сайте.
«В Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -4 °С», — сообщают синоптики. Однако температура воздуха днем будет от +15 до +20 °С.
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