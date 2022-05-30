Свердловский экс-депутат Госдумы возвращается в политику

Алексей Балыбердин собирается стать депутатом в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат Госдумы от Свердловской области, ныне директор по персоналу «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин намерен войти в новый состав думы Нижнего Тагила. Сам бывший парламентарий подтвердил URA.RU, что будет участвовать в кампании.

«Пойду на выборы в городскую думу. На праймериз [„Единой России“ по Нижнему Тагилу] набрал большинство голосов, теперь собираюсь выдвигаться по Нижнетагильскому округу №1», — рассказал агентству Балыбердин. 30 мая стало известно, что на партийном голосовании он одержал победу, получив 570 голосов — в два раза больше ближайшего преследователя.

В политкругах Нижнего Тагила уже видят препятствие для избрания Балыбердина в думу. Последние полтора года в городе обсуждают, что у экс-депутата напряженные отношения с мэром Владиславом Пинаевым. Сам Балыбердин, впрочем, заверил URA.RU, что это не так, и преград для своей победы он не видит.

По итогам выборов 2021 года Балыбердин покинул Госдуму, в которой заседал с 2016-го. Депутат устроился директором по персоналу «Уралвагонзавода» — вместо Константина Захарова, который, в свою очередь, сам избрался в Госдуму. Балыбердин пытался участвовать в выборах от партии «Родина», поскольку единороссы не рассматривали его в качестве своего кандидата. В июне стало ясно, что переизбраться у депутата не получится, поскольку «Родина» не включила его в список.