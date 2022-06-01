Чичерина планирует забрать подарок с собой на Донбасс Фото: личная страница Юлии Чичериной во «ВКонтакте»

Певице Юлии Чичериной, выступившей в Екатеринбурге, компания «Сима-ленд» вручила подарок — сувенирный позолоченный автомат. Исполнительница призналась, что подумывает взять его с собой в следующую поездку на Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе «Сима-ленда».

«Певице Юлии Чичериной в честь 25-летия ее группы вручили подарок в виде позолоченного автомата. Подарок был преподнесен в деревянном футляре», — рассказали в пресс-службе. Исполнительница поблагодарила руководство «Сима-ленда» за подарок и заявила, что увезет автомат на Донбасс.

«Подарок в стиле милитари-гламур! Спасибо всем, кто с нами сейчас. Победа будет за нами», — написала певица в соцсетях и опубликовала фото с подарком.

Ранее URA.RU сообщало, что певица Чичерина выступила с благотворительным концертом в компании «Сима-ленд» в честь Дня защиты детей. Также 5000 сотрудников вместе с региональной ГИБДД и юными инспекторами движения устроили флешмоб, посвященный празднику. К слову, певица является гражданкой Донецкой народной республики с 2020 года. Чичерина часто бывает на Донбассе из-за спецоперации на Украине, которая вынужденно началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Фото: личная страница Юлии Чичериной во «ВКонтакте»