Финансист предупредил о надвигающемся экономическом «урагане»

02 июня 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Ранее Джейми Даймон говорил о том, что надвигаются грозовые тучи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 На банковский сектор надвигается экономический «ураган». Об этом предупредил глава транснационального финансового конгломерата JP Morgan Джейми Даймон. «Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — отметил финансист, передает CNBC. «Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом „Сэнди“… или „Эндрю“, или чем-то подобным», — предположил Джейми Даймон. Глава JP Morgan настоятельно посоветовал банкам подготовиться к грядущей рецессии. По его словам, текущих сбережений американских потребителей хватит максимум на девять месяцев, после чего начнутся жесткие экономические сложности. О глобальной перестройке мировой финансовой системы ранее заявлял сенатор Алексей Пушков. По его словам, последние события значительно поколебали позиции доллара как ведущей мировой валюты. При этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса. Его слова подтверждал и аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, заявляя, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

На банковский сектор надвигается экономический «ураган». Об этом предупредил глава транснационального финансового конгломерата JP Morgan Джейми Даймон. «Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — отметил финансист, передает CNBC. «Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом „Сэнди“… или „Эндрю“, или чем-то подобным», — предположил Джейми Даймон. Глава JP Morgan настоятельно посоветовал банкам подготовиться к грядущей рецессии. По его словам, текущих сбережений американских потребителей хватит максимум на девять месяцев, после чего начнутся жесткие экономические сложности. О глобальной перестройке мировой финансовой системы ранее заявлял сенатор Алексей Пушков. По его словам, последние события значительно поколебали позиции доллара как ведущей мировой валюты. При этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса. Его слова подтверждал и аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, заявляя, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса.