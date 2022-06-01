Лидер свердловской КПРФ отомстил давнему врагу-депутату. Тот ответил рэпом от Славы КПСС

02 июня 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

На выборах 2018 года Александр Ивачев (на фото) помог Пирожкову избраться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, который еще весной 2019 года рассорился с лидером свердловских коммунистов, вице-спикером заксобрания Александром Ивачевым, исключен из фракции КПРФ. Об этом URA.RU сообщил сам Ивачев, приложив документ от 31 мая. «Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Екатеринбургской городской думе VII созыва решила исключить депутата Пирожкова Андрея Александровича из состава фракции», — указано в решении собрания, в котором участвовали пятеро депутатов гордумы. Формальным поводом для дисквалификации Пирожкова стал его отказ поддержать обращение коммунистов к мэру Алексею Орлову. 24 мая они попросили включить Плотинку в список мест, предлагаемых горожанам для размещения восстановленной Краснознаменной группы (в итоге в опросе победила площадь Первой Пятилетки на Уралмаше). Также в списке претензий к Пирожкову — история с предполагаемым уклонением от армии (26-летний депутат в итоге отбился в судах) и нарушение дисциплины (иногда депутат голосует солидарно с «Единой Россией»). За исключение Пирожкова из фракции высказались пятеро его коллег Фото: сайт свердловского обкома КПРФ Хотя Пирожков избрался в гордуму по спискам КПРФ (и при поддержке Ивачева), его исключение из фракции не лишает его мандата. «Вот если бы он сам вышел из фракции, то гордуму ему пришлось бы покинуть», — объяснили URA.RU в представительном органе. «Поздравляю депутатов из фракции так называемых „коммунистов“ с первым заседанием за четыре года. Хотел сам такое заявление [о выходе] написать, жаль, фракция не работала и писать было некуда», — прокомментировал ситуацию корреспонденту URA.RU Пирожков. К своей реакции он добавил переделанные строчки из песни рэпера Славы КПСС (также известен как Гнойный) «Я буду петь свою музыку (Diss)»: «Ивачев, где позиция? Нет ее и не бывало! Вы оппозиция с томиком „Капитала“, может быть? Нет, ничего не имеешь против старой системы, просто от депутата Пирожкова воротит. Свердловский КПРФ, вы же просто спекулянты! Свобода равенство и братство вам вообще до лампы. Поправлюсь — кроме той свободы, того равенства и того братства, что дает вам сегодня шанс срубить бабло. Зато сколько гонора…» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, который еще весной 2019 года рассорился с лидером свердловских коммунистов, вице-спикером заксобрания Александром Ивачевым, исключен из фракции КПРФ. Об этом URA.RU сообщил сам Ивачев, приложив документ от 31 мая. «Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Екатеринбургской городской думе VII созыва решила исключить депутата Пирожкова Андрея Александровича из состава фракции», — указано в решении собрания, в котором участвовали пятеро депутатов гордумы. Формальным поводом для дисквалификации Пирожкова стал его отказ поддержать обращение коммунистов к мэру Алексею Орлову. 24 мая они попросили включить Плотинку в список мест, предлагаемых горожанам для размещения восстановленной Краснознаменной группы (в итоге в опросе победила площадь Первой Пятилетки на Уралмаше). Также в списке претензий к Пирожкову — история с предполагаемым уклонением от армии (26-летний депутат в итоге отбился в судах) и нарушение дисциплины (иногда депутат голосует солидарно с «Единой Россией»). Хотя Пирожков избрался в гордуму по спискам КПРФ (и при поддержке Ивачева), его исключение из фракции не лишает его мандата. «Вот если бы он сам вышел из фракции, то гордуму ему пришлось бы покинуть», — объяснили URA.RU в представительном органе. «Поздравляю депутатов из фракции так называемых „коммунистов“ с первым заседанием за четыре года. Хотел сам такое заявление [о выходе] написать, жаль, фракция не работала и писать было некуда», — прокомментировал ситуацию корреспонденту URA.RU Пирожков. К своей реакции он добавил переделанные строчки из песни рэпера Славы КПСС (также известен как Гнойный) «Я буду петь свою музыку (Diss)»: «Ивачев, где позиция? Нет ее и не бывало! Вы оппозиция с томиком „Капитала“, может быть? Нет, ничего не имеешь против старой системы, просто от депутата Пирожкова воротит. Свердловский КПРФ, вы же просто спекулянты! Свобода равенство и братство вам вообще до лампы. Поправлюсь — кроме той свободы, того равенства и того братства, что дает вам сегодня шанс срубить бабло. Зато сколько гонора…»