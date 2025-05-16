Политолог Блохин четко обозначил красные линии России

Крым и новые территории не подлежат обсуждению, так как подобные уступки были бы равносильны капитуляции. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Вопрос Крыма и этих новых территорий — уже настолько закрыт, что если мы пойдем в этом вопросе на уступки, то это будет по сути наша капитуляция», — поделился Блохин мнением с корреспондентом URA.RU. Его высказывание послужили ответом на слова помощника президента РФ Владимира Мединского о том, что Россия готова рассматривать отдельные компромиссы в переговорах с Украиной.
Блохин добавил, что вопросы безопасности и территориальной целостности остаются для Москвы неприкосновенными. Возможны также второстепенные договоренности, не затрагивающие суверенитет страны.
В Стамбуле завершились первые за три года переговоры между Россией и Украиной, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд переговоров состоится после взаимного обмена предложениями по прекращению огня. Ранее Мединский заявил, что Россия не считает прекращение огня обязательным условием для переговоров.
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