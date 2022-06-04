Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков перед концертом встретился со Светланой Бондалевич. Девушка выиграла встречу в конкурсе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Березовского (Свердловская область) Светлана Бондалевич у себя в соцсетях рассказала, что во время встречи с лидером группы Сергеем Жуковым у нее взяли интервью и спросили, когда она в первый раз услышала песни «Руки вверх». Подробности свердловчанка рассказала на своей личной странице «ВКонтакте».

«Это с 15 лет было мечтой каждой девчонки: первый поцелуй, первые дискотеки, первые слезы и много чего. Каждая мечтала встретиться с Серегой. Это был самый крутой концерт в моей жизни! Запомню этот день надолго. „Руки вверх“ снимают фильм о своем первом большом туре стадионов, и Екатеринбург был первым. У меня вчера взяли интервью, у одной!», — рассказывает Бондалевич.

Первый вопрос, который ей задали — когда и где вы услышали песни группы? Девушка рассказала, что в деревне на дискотеке. Она даже вспомнила свой наряд — бардовые джинсы и черную водолазку. Также Бондалевич во время встречи спела Жукову песню, подарила картину, письмо от дочери и получила автограф. «Я счастлива», — заключила свердловчанка.

Концерт «Руки вверх» прошел 4 июня на «Екатеринбург-Арене» и собрал 30 тысяч зрителей. Люди начали собираться задолго до начала, перед ареной даже появились очереди в туалет. Во время исполнения одного из хитов организаторы приглушили свет и тысячи екатеринбуржцев зажгли фонарики на телефонах.

Светлана выиграла встречу с Сергеем Жуковым в одном из конкурсов Фото: Светлана Бондалевич, vk.com

Девушка призналась, что с 15 лет мечтала встретиться с певцом Фото: Светлана Бондалевич, vk.com

Свердловчанка подарила певцу картину Фото: Светлана Бондалевич, vk.com