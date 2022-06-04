Фронтмен «Руки вверх» расписался на футболке екатеринбурженки

Сергей Жуков оставил екатеринбурженке автограф на футболке после концерта Фото: URA.RU

После концерта в Екатеринбурге фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков оставил автограф екатеринбурженке на футболке. Девушка поделилась эмоциями после концерта и памятного подарка.

«Дала Сергею [Жукову] интервью для их документального фильма, подарила картину, передала письмо от дочки, обняла и поцеловала», — рассказала екатеринбурженка порталу Е1. Фронтмен группы выложил видео, на котором дает автограф девушке у себя в соцсети.

На стадионе «Екатеринбург-Арена» четвертого июня состоялся долгожданный концерт группы «Руки вверх», фанаты ждали приезд кумиров два года. Свердловчане почти полностью заполнили стадион, на концерте присутствовало 30 тысяч зрителей.

Ранее URA.RU сообщало, что толпы людей после выступления группы не могут вернуться домой из-за образовавшихся пробок в центре города. Также агентство рассказывало, что на концерте неожиданно выступил Niletto со своими хитами.