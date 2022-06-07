Глава ДНР Пушилин подтвердил гибель генерала Кутузова на Украине

Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибшего генерала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил, что российский генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине. Пушилин выразил свои соболезнования.

«Встречаются люди, с неожиданностью неожиданно исчезает общий язык, доверие отправляется и полное взаимопонимание. Именно таким человеком для меня был генерал Кутузов Роман Владимирович — Туман. К огромному сожалению, был… Сегодня мы с ним прощаемся», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

По его словам, генерал знал свое дело и подходил ко всему основательно. Пушилин отметил, что за Кутузовым шли бойцы, и выразил соболезнования его родным и близким. Пока российские генералы сражаются плечом к плечу с солдатами страна и народ будут непобедимы, высказался глава ДНР.

Ранее о смерти Кутузова в боях за освобождение Донбасса сообщали военный корреспондент Александр Сладков, военный корреспондент Юрий Котенок, сообщает «Царьград». По словам Сладкова, Кутузов стал четвертым российским генералом, погибшим в бою, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей стало освобождение Донбасса.

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