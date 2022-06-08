Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов. Фото

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Задержание мигрантов в мечети на Репина, 42. Екатеринбург
Нелегалов увозят в автобусе Фото:

Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов в ТЦ «Академический». Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Около десяти человек уже посадили в автобус. Полицейские ходят по самому торговому центру и вокруг него по улице», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. «На территории академического района Екатеринбурга, в данный момент действительно проводится плановое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве.

Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается.

Фото:
Фото:

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Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов в ТЦ «Академический». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Около десяти человек уже посадили в автобус. Полицейские ходят по самому торговому центру и вокруг него по улице», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. «На территории академического района Екатеринбурга, в данный момент действительно проводится плановое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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