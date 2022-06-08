Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов в ТЦ «Академический». Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Около десяти человек уже посадили в автобус. Полицейские ходят по самому торговому центру и вокруг него по улице», — рассказал читатель.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. «На территории академического района Екатеринбурга, в данный момент действительно проводится плановое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве.
Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается.
Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов в ТЦ «Академический». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Около десяти человек уже посадили в автобус. Полицейские ходят по самому торговому центру и вокруг него по улице», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. «На территории академического района Екатеринбурга, в данный момент действительно проводится плановое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается.