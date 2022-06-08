Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов. Фото

08 июня 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Нелегалов увозят в автобусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов в ТЦ «Академический». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Около десяти человек уже посадили в автобус. Полицейские ходят по самому торговому центру и вокруг него по улице», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. «На территории академического района Екатеринбурга, в данный момент действительно проводится плановое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургская полиция устроила отлов нелегальных мигрантов в ТЦ «Академический». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Около десяти человек уже посадили в автобус. Полицейские ходят по самому торговому центру и вокруг него по улице», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. «На территории академического района Екатеринбурга, в данный момент действительно проводится плановое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Ранее полиция Екатеринбурга устроила массовые облавы на мигрантов-нелегалов. В рамках операции силовики задержали около 600 человек. Горожане сообщали, что выявление незаконно живущих в РФ иностранцев продолжается.