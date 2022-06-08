В Тюмени обещают грозы и сильный ветер

09 июня 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Порывы ветра могут вызвать ЧП Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области 10 июня ожидаются грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр управления МЧС России по Тюменской области на своем официальном сайте. «10 июня днем на территории Тюменской области ожидаются повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер от юго-восточного до юго-западного 6-11 метров в секунду, при грозе порывы днем до 17 метров в секунду», — говориться в сообщении ведомства. Служба МЧС предупреждает, что данная погода может стать причиной возникновения ЧП. В управлении рекомендуют в этот день не разводить открытый огонь, а также не находиться на улице вблизи слабо закрепленных конструкций и деревьев. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за дождя отключились светофоры на перекрестке у ТРЦ «Галерея Вояж». Из-за аварийной ситуации на дороге образовалась крупная пробка. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области 10 июня ожидаются грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр управления МЧС России по Тюменской области на своем официальном сайте. «10 июня днем на территории Тюменской области ожидаются повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер от юго-восточного до юго-западного 6-11 метров в секунду, при грозе порывы днем до 17 метров в секунду», — говориться в сообщении ведомства. Служба МЧС предупреждает, что данная погода может стать причиной возникновения ЧП. В управлении рекомендуют в этот день не разводить открытый огонь, а также не находиться на улице вблизи слабо закрепленных конструкций и деревьев. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за дождя отключились светофоры на перекрестке у ТРЦ «Галерея Вояж». Из-за аварийной ситуации на дороге образовалась крупная пробка.