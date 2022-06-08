На Украине погиб 21-летний ефрейтор из Пермского края

Военнослужащий из Оханска погиб на территории Украины 11 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине во время спецоперации погиб военнослужащий из города Оханска Пермского края Алексей Чураков. О гибели контрактника сообщается на официальной странице администрации Оханского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«11 мая 2022 года трагически погиб ефрейтор, механик-водитель танкового взвода Чураков Алексей Дмитриевич. Алексей Чураков родился 31 января 2001 года в Оханске», — отмечается в паблике. Уроженец Оханска провел детство и юность в родном городе. В 2019 году он был призван на срочную службу, которую проходил в Высшем танковом училище в Казани, затем продолжил служить в Оренбургской области.

Власти города выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с военнослужащим состоится 10 июня 2022 года в Доме культуры города Оханска. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под контроль формирований народных милиций и военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.